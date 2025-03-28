28 березня 2025 року: преподобного Іларіона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна обманювати і злословити. Якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути.
Що сталося 28 березня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового. Іларіон був Пелікітським ігуменом. Він присвятив себе Богу з юнацьких років, жив самітником, а також володів даром зцілення.
Що не можна робити 28 березня:
- обманювати;
- сваритися;
- злословити;
- знімати павутину в будинку;
- розпалювати вогонь.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути;
- іде дощ — рік буде врожайним;
- вранці іній і туман — до гарного врожаю фруктів, овочів і злаків;
- низько літають і кричать чайки — до посушливого літа.
День ангела святкують:
Іларіон, Стефан, Миколай, Василь, Іоанн, Марія.
Народилися 28 березня:
1933 рік — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;
1986 рік — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, продюсерка, дизайнерка, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".
Також цього дня:
1930 рік — міста Константинополь і Ангора отримали нові турецькі назви — Стамбул і Анкара;
2008 рік — українська Вікіпедія досягає обсягу в 100 000 статей.
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