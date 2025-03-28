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28 березня 2025 року: преподобного Іларіона — що сьогодні не можна робити

Преподобного Іларіона 28 березня 2025 року
Зображення преподобного Іларіона

Сьогодні не можна обманювати і злословити. Якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути.

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Що сталося 28 березня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового. Іларіон був Пелікітським ігуменом. Він присвятив себе Богу з юнацьких років, жив самітником, а також володів даром зцілення.

Що не можна робити 28 березня:

  • обманювати;
  • сваритися;
  • злословити;
  • знімати павутину в будинку;
  • розпалювати вогонь.

Народні прикмети та повір'я:

  • якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути;
  • іде дощ — рік буде врожайним;
  • вранці іній і туман — до гарного врожаю фруктів, овочів і злаків;
  • низько літають і кричать чайки — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Іларіон, Стефан, Миколай, Василь, Іоанн, Марія.

Народилися 28 березня:

1933 рік — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;

1986 рік — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, продюсерка, дизайнерка, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".

Також цього дня:

1930 рік — міста Константинополь і Ангора отримали нові турецькі назви — Стамбул і Анкара;

2008 рік — українська Вікіпедія досягає обсягу в 100 000 статей.

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.