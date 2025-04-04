Креативний Великдень: яйця такі дорогі, що американці фарбують картоплю, — ЗМІ

Високі ціни й дефіцит змусили людей підходити до великодніх традицій творчо. Пластик, зефір, картопля і навіть цибуля несподівано стали основою для крашанок.

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Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 3 квітня.

Працівник молокозаводу Джон Янг зі штату Огайо розповів, що до Великодня на яйця виникає особливий попит. У минулі роки за тиждень до свята сімейна ферма купувала 10 тисяч яєць для традиційного великоднього "полювання". Щоб заощадити час, їх запікали у печі, після цього охолоджували й фарбували вручну у великих сталевих мисках.

Цього ж року Янг і його родина замислились, чи має сенс влаштовувати "полювання", на яке зазвичай збираються понад 2000 відвідувачів. Вперше за 40-річну історію цієї традиції, яйця будуть несправжніми, а виготовленими з пластику й наповненими безплатними квитками на карусель.

Традиційне "полювання" на крашанки на фермі Фото: The New York Times

Фермери повідомили клієнтам про зміни й очікували гіршого, але американці відреагували досить позитивно.

"Я думаю, що люди тихенько боялися, що ми скасуємо захід через нинішні ціни на яйця. Тому вони раді, що ми все ще це робимо", — пояснив Янг.

Курячі яйця вважаються обовʼязковим атрибутом великодніх кошиків, але цього року вони відчутно подорожчали у США. Однак люди, налаштовані на святкування й готові робити крашанки, шукають замінники. У соцмережах й новинах почали поширювати лайфхаки, як робити "крашанки" з зефіру, картоплі й навіть цибулі.

Блогерка Лексі Гаррісон надихнулась магазинними шоколадними яйцями й поділилась "здоровішим імітаційним рецептом". Вона запропонувала підписникам виготовити "яйця" з арахісового масла, мигдального борошна й кленового сиропу. Потім американка занурила ці основи у розтоплений білий шоколад, підфарбований за допомогою порошку спіруліни й матчі. Відео про солодку їстівну "крашанку" набрало понад 64 мільйони переглядів.

"Я не очікувала такої реакції. Коментарі розділилися на два табори: одні люди дякують і кажуть, що яйця зараз дуже дорогі, інші кажуть, що яйця не такі вже й дорогі, тому мені все одно варто їх пофарбувати", — поділилась Гаррісон.

Однак для багатьох подорожчання яєць — недостатня причина для зміни традицій.

"Ціна все ще відносно доступна", — підкреслив директор компанії з виробництва фарб для яєць Джо Енс.

Очолюване ним підприємство щороку продає понад 10 мільйонів наборів до Великодня. Опитування 9000 споживачів показало, що 90% з них фарбують яйця до цього свята й планують робити це попри більші витрати цьогоріч. Мало того, 54% запевнили, що не відійдуть від цієї традиції за жодних умов.

"Цей досвід нагадує людям про радісні події, які вони мали в дитинстві, і люди хочуть зберегти це", — пояснив Енс.

Однак для Гаррісон, яка "ніколи не була прихильницею варених яєць", важлива наявність альтернатив через дефіцит курячих яєць в її районі. З її слів, у більш ніж половині випадків, коли вона заходила у магазин за останній місяць, яєць на прилавку не було.

"Пластикові яйця можуть бути такими ж цікавими. Але я сподіваюся, що наступного року ми зможемо повернутися до традиції", — підсумував Янг.

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