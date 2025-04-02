Чи скоротять комендантську годину на Великдень: чого очікувати Києву на свято

Комендантську годину у Києві на Великдень скорочувати не будуть. Обмеження будуть діяти у звичному режимі з опівночі до 5 ранку. Разом із тим у столиці посилять заходи безпеки.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Київському міську військову адміністрацію.

"Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть", — розповіли у відомстві.

В КМВА додали, що під час заходів, присвячених Великодню, посилять заходи безпеки. Зокрема, планують:

збільшити кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів;

запровадити додаткове патрулювання.

Додамо, що в Україні комендантська година діє з початку повномасштабного вторгнення й передбачає низку обмежень у нічний час. Зокрема, на вулицях столиці без спеціальних перепусток не можна перебувати з 00:00 до 05:00. Відповідальність за її порушення передбачається Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом.

Нагадаємо, 28 лютого речник КМВА Євген Ієвлєв повідомив, що адміністрація ініціювала перевірку всіх перепусток, які дозволяють пересуватись Києвом під час комендантської години. Вона триватиме приблизно місяць. Він додав, що процес їх видачі взагалі планується зробити цифровим.