Сократят ли комендантский час на Пасху: чего ожидать Киеву на праздник

Комендантский час в Киеве на Пасху сокращать не будут. Ограничения будут действовать в обычном режиме с полуночи до 5 утра. Вместе с тем в столице усилят меры безопасности.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать", — рассказали в ведомстве.

В КГВА добавили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности. В частности, планируют:

увеличить количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий;

ввести дополнительное патрулирование.

Добавим, что в Украине комендантский час действует с начала полномасштабного вторжения и предусматривает ряд ограничений в ночное время. В частности, на улицах столицы без специальных пропусков нельзя находиться с 00:00 до 05:00. Ответственность за его нарушение предусматривается Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Напомним, 28 февраля представитель КГВА Евгений Иевлев сообщил, что администрация инициировала проверку всех пропусков, которые позволяют передвигаться по Киеву во время комендантского часа. Она продлится примерно месяц. Он добавил, что процесс их выдачи вообще планируется сделать цифровым.