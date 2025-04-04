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МирФан

Креативная Пасха: яйца такие дорогие, что американцы красят картошку, — СМИ

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Фото: Flickr | Иллюстративное фото

Высокие цены и дефицит заставили людей подходить к пасхальным традициям творчески. Пластик, зефир, картофель и даже лук неожиданно стали основой для пасхальных яиц.

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Об этом говорится в материале The New York Times от 3 апреля.

Работник молокозавода Джон Янг из штата Огайо рассказал, что к Пасхе на яйца возникает особый спрос. В прошлые годы за неделю до праздника семейная ферма покупала 10 тысяч яиц для традиционной пасхальной "охоты". Чтобы сэкономить время, их запекали в печи, после этого охлаждали и красили вручную в больших стальных мисках.

В этом году Янг и его семья задумались, имеет ли смысл устраивать "охоту", на которую обычно собираются более 2000 посетителей. Впервые за 40-летнюю историю этой традиции, яйца будут ненастоящими, а изготовленными из пластика и наполненными бесплатными билетами на карусель.

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Традиционная "охота" на пасхальные яйца на ферме
Фото: The New York Times

Фермеры сообщили клиентам об изменениях и ожидали худшего, но американцы отреагировали достаточно положительно.

"Я думаю, что люди тихонько боялись, что мы отменим мероприятие из-за нынешних цен на яйца. Поэтому они рады, что мы все еще это делаем", — пояснил Янг.

Куриные яйца считаются обязательным атрибутом пасхальных корзин, но в этом году они ощутимо подорожали в США. Однако люди, настроенные на празднование и готовые делать крашанки, ищут заменители. В соцсетях и новостях начали распространять лайфхаки, как делать "крашанки" из зефира, картофеля и даже лука.

Блогер Лекси Харрисон вдохновилась магазинными шоколадными яйцами и поделилась "более здоровым имитационным рецептом". Она предложила подписчикам изготовить "яйца" из арахисового масла, миндальной муки и кленового сиропа. Затем американка погрузила эти основы в растопленный белый шоколад, подкрашенный с помощью порошка спирулины и матча. Видео о сладком съедобном "пасхальном яйце" набрало более 64 миллионов просмотров.

"Я не ожидала такой реакции. Комментарии разделились на два лагеря: одни люди благодарят и говорят, что яйца сейчас очень дорогие, другие говорят, что яйца не такие уж и дорогие, поэтому мне все равно стоит их покрасить", — поделилась Гаррисон.

Однако для многих подорожание яиц — недостаточная причина для изменения традиций.

"Цена все еще относительно доступна", — подчеркнул директор компании по производству красок для яиц Джо Энс.

Возглавляемое им предприятие ежегодно продает более 10 миллионов наборов к Пасхе. Опрос 9000 потребителей показал, что 90% из них красят яйца к этому празднику и планируют делать это, несмотря на большие расходы в этом году. Мало того, 54% заверили, что не отойдут от этой традиции ни при каких условиях.

"Этот опыт напоминает людям о радостных событиях, которые они имели в детстве, и люди хотят сохранить это", — пояснил Энс.

Однако для Гаррисон, которая "никогда не была поклонницей вареных яиц", важно наличие альтернатив из-за дефицита куриных яиц в ее районе. По ее словам, в более чем половине случаев, когда она заходила в магазин за последний месяц, яиц на прилавке не было.

"Пластиковые яйца могут быть такими же интересными. Но я надеюсь, что в следующем году мы сможем вернуться к традиции", — подытожил Янг.

Напомним, в КГВА ответили, ожидать ли изменений в режиме комендантского часа до Пасхи.

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