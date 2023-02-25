25 февраля 2023 года: Алексея Чудотворца - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше отказаться от дальних поездок и рабочих командировок.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Алексея Чудотворца. Он проводил все свое время в молитвах, трудах и монашеских делах. Чудотворцем его назвали после того, как Алексей смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу.

Что нельзя делать 25 февраля:

собираться в дальнюю дорогу, уезжать далеко

носить старую одежду

создавать беспорядок в доме

ходить без шапки

выбрасывать остатки хлеба

Народные приметы и поверья:

снег на полях — к хорошему урожаю

мухи оживают — весна близко

холодно в этот день — к теплому марту

иней на деревьях — к хорошей погоде

День ангела празднуют:

Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ

Родились сегодня:

1841 — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор

1871 - Леся Украинка, выдающаяся украинская поэтесса, писательница и переводчица

1887 — Лесь Курбас , украинский актер, режиссер театра и кино

1943 — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз"

А также в этот день:

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт

1848 — во Франции провозглашена Вторая республика

1856 — начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата