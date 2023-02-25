25 февраля 2023 года: Алексея Чудотворца - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше отказаться от дальних поездок и рабочих командировок.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Алексея Чудотворца. Он проводил все свое время в молитвах, трудах и монашеских делах. Чудотворцем его назвали после того, как Алексей смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу.
Что нельзя делать 25 февраля:
- собираться в дальнюю дорогу, уезжать далеко
- носить старую одежду
- создавать беспорядок в доме
- ходить без шапки
- выбрасывать остатки хлеба
Народные приметы и поверья:
- снег на полях — к хорошему урожаю
- мухи оживают — весна близко
- холодно в этот день — к теплому марту
- иней на деревьях — к хорошей погоде
День ангела празднуют:
Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ
Родились сегодня:
1841 — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор
1871 - Леся Украинка, выдающаяся украинская поэтесса, писательница и переводчица
1887 — Лесь Курбас , украинский актер, режиссер театра и кино
1943 — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз"
А также в этот день:
1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт
1848 — во Франции провозглашена Вторая республика
1856 — начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата