25 лютого 2023: Олексія Чудотворця — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще відмовитися від далеких поїздок і робочих відряджень.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олексія Чудотворця. Він проводив увесь свій час у молитвах, працях і чернечих справах. Чудотворцем його назвали після того, як Олексій зміг вилікувати від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу.
Що не можна робити 25 лютого:
- збиратися в далеку дорогу, їхати далеко
- носити старий одяг
- створювати безлад у будинку
- ходити без шапки
- викидати залишки хліба
Народні прикмети й повір'я:
- сніг на полях — до хорошого врожаю
- мухи оживають — весна близько
- холодно у цей день — до теплого березня
- іней на деревах — на хорошу погоду
День ангела святкують:
Олексій, Антоній, Вассіан, Євген, Марія, Мелетій, Плутін, Саторнил, Урван, Христос
Народилися сьогодні:
1841 — П'єр Огюст Ренуар, французький живописець, графік і скульптор
1871 — Леся Українка, видатна українська поетеса, письменниця та перекладачка
1887 — Лесь Курбас, український актор, режисер театру та кіно
1943 — Джордж Гаррісон, британський музикант, гітарист гурту "Бітлз"
А також у цей день:
1836 — Семюел Кольт отримав патент США на револьвер "Кольт"
1848 — у Франції проголошено Другу республіку
1856 — почав роботу Паризький конгрес, який увінчався підписанням Паризького трактату