25 лютого 2023: Олексія Чудотворця — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще відмовитися від далеких поїздок і робочих відряджень.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олексія Чудотворця. Він проводив увесь свій час у молитвах, працях і чернечих справах. Чудотворцем його назвали після того, як Олексій зміг вилікувати від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу.

Що не можна робити 25 лютого:

збиратися в далеку дорогу, їхати далеко

носити старий одяг

створювати безлад у будинку

ходити без шапки

викидати залишки хліба

Народні прикмети й повір'я:

сніг на полях — до хорошого врожаю

мухи оживають — весна близько

холодно у цей день — до теплого березня

іней на деревах — на хорошу погоду

День ангела святкують:

Олексій, Антоній, Вассіан, Євген, Марія, Мелетій, Плутін, Саторнил, Урван, Христос

Народилися сьогодні:

1841 — П'єр Огюст Ренуар, французький живописець, графік і скульптор

1871 — Леся Українка, видатна українська поетеса, письменниця та перекладачка

1887 — Лесь Курбас, український актор, режисер театру та кіно

1943 — Джордж Гаррісон, британський музикант, гітарист гурту "Бітлз"

А також у цей день:

1836 — Семюел Кольт отримав патент США на револьвер "Кольт"

1848 — у Франції проголошено Другу республіку

1856 — почав роботу Паризький конгрес, який увінчався підписанням Паризького трактату