Стиль жизни
27 февраля 2023 года: святого Кирилла - что сегодня нельзя делать
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Сегодня нельзя лениться и ругаться.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Кирилла, брата Мефодия. Именно они составили славянскую азбуку.
Что нельзя делать 27 февраля:
- ругаться, злословить, желать зла другим
- тяжело работать
- брать деньги в долг
- стричься
- лениться
Народные приметы и поверья:
- солнечная погода — к теплой весне
- морозная погода — к жаркому лету
- сильный ветер — к засушливой осени
День ангела празднуют:
Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Филимон
Родились сегодня:
1978 — Каха Каладзе, грузинский политик, мэр Тбилиси с 2017 года, в прошлом — футболист
А также в этот день:
1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury
1883 — запатентован автомат для скручивания сигар
1897 — получен искусственный подсластитель сахарин