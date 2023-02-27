27 февраля 2023 года: святого Кирилла - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и ругаться.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Кирилла, брата Мефодия. Именно они составили славянскую азбуку.

Что нельзя делать 27 февраля:

ругаться, злословить, желать зла другим

тяжело работать

брать деньги в долг

стричься

лениться

Народные приметы и поверья:

солнечная погода — к теплой весне

морозная погода — к жаркому лету

сильный ветер — к засушливой осени

День ангела празднуют:

Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Филимон

Родились сегодня:

1978 — Каха Каладзе, грузинский политик, мэр Тбилиси с 2017 года, в прошлом — футболист

А также в этот день:

1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар

1897 — получен искусственный подсластитель сахарин