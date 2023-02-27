27 лютого 2023 року: святого Кирила — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і лаятись.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, брата Мефодія. Саме вони склали слов'янську абетку.

Що не можна робити 27 лютого:

лаятись, лихословити, бажати зла іншим

тяжко працювати

брати гроші в борг

стригтися

лінуватися

Народні прикмети та повір'я:

сонячна погода — до теплої весни

морозна погода — до спекотного літа

сильний вітер — до посушливої осені

День ангела святкують:

Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Філімон

Народилися сьогодні:

1978 — Каха Каладзе, грузинський політик, мер Тбілісі з 2017 року, минулого — футболіст

А також у цей день:

1693 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury

1883 — запатентований автомат для скручування сигар

1897 — отримано штучний підсолоджувач сахарин