Стиль життя
27 лютого 2023 року: святого Кирила — чого сьогодні не можна робити
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Сьогодні не можна лінуватися і лаятись.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, брата Мефодія. Саме вони склали слов'янську абетку.
Що не можна робити 27 лютого:
- лаятись, лихословити, бажати зла іншим
- тяжко працювати
- брати гроші в борг
- стригтися
- лінуватися
Народні прикмети та повір'я:
- сонячна погода — до теплої весни
- морозна погода — до спекотного літа
- сильний вітер — до посушливої осені
День ангела святкують:
Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Філімон
Народилися сьогодні:
1978 — Каха Каладзе, грузинський політик, мер Тбілісі з 2017 року, минулого — футболіст
А також у цей день:
1693 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury
1883 — запатентований автомат для скручування сигар
1897 — отримано штучний підсолоджувач сахарин