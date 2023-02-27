Королева Камилла выбрала любимого дизайнера принцессы Дианы для пошива коронационного платья
Согласно сообщениям, королева-консорт Камилла выбрала "любимого" дизайнера покойной принцессы Дианы для создания платья на коронацию.
Британский модельер Брюс Олдфилд, создавший некоторые из самых узнаваемых платьев покойной принцессы, был "очевидным выбором" для Камиллы, как сообщает The Sun.
"У Камиллы очень близкая дружба с Брюсом на протяжении многих лет, поэтому во многих отношениях это естественный и очевидный выбор. Камилла доверяет Брюсу, потому что в последнее время он действительно доставлял ей платья для стольких важных мероприятий", — сказал источник.
Олдфилд подружился с королевой-консортом за последние несколько десятилетий, которые последовали за его десятилетней дружбой с Дианой.
Хотя Олдфилд еще не прокомментировал это предположение, ранее он сказал Daily Mail, что "придал Диане ее гламур, а Камилле — уверенность".
Page Six Style обратились к Букингемскому дворцу за комментариями.
Камилла будет коронована вместе с королем Чарльзом на королевской церемонии коронации этой весной, назначенной на 6 мая.
Напомним, Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ.
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