Королева Камилла выбрала любимого дизайнера принцессы Дианы для пошива коронационного платья

Согласно сообщениям, королева-консорт Камилла выбрала "любимого" дизайнера покойной принцессы Дианы для создания платья на коронацию.

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Британский модельер Брюс Олдфилд, создавший некоторые из самых узнаваемых платьев покойной принцессы, был "очевидным выбором" для Камиллы, как сообщает The Sun.

"У Камиллы очень близкая дружба с Брюсом на протяжении многих лет, поэтому во многих отношениях это естественный и очевидный выбор. Камилла доверяет Брюсу, потому что в последнее время он действительно доставлял ей платья для стольких важных мероприятий", — сказал источник.

Олдфилд подружился с королевой-консортом за последние несколько десятилетий, которые последовали за его десятилетней дружбой с Дианой.

[ + – ] Брюс Олдфилд и принцесса Диана Фото: Getty Images

Хотя Олдфилд еще не прокомментировал это предположение, ранее он сказал Daily Mail, что "придал Диане ее гламур, а Камилле — уверенность".

[ + – ] Брюс Олдфилд и королева Камилла Фото: Getty Images

Page Six Style обратились к Букингемскому дворцу за комментариями.

Камилла будет коронована вместе с королем Чарльзом на королевской церемонии коронации этой весной, назначенной на 6 мая.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз наденет корону королевы Марии на коронацию Карла ІІІ.

Также Фокус писал о выходе жены Карла III в свет в изумрудном наряде.