Сообщница вора собак Леди Гаги подала в суд на певицу за невыплату вознаграждения в размере $500 тысяч

Два года назад на выгуливавшего животных мужчину напали двое темнокожих. После покушения они сбежали, прихватив двух из трех собак певицы, которая в последствии предложила $500 тысяч за возвращение любимцев.

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Женщина, обвиненная в краже французских бульдогов Леди Гаги, теперь подает в суд на поп-звезду за то, что она не выплатила обещанное вознаграждение в размере 500 000 долларов. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Дженнифер Макбрайд утверждает, что 36-летняя Гага ясно дала понять, что заплатит крупную сумму "без вопросов", если ее собаки будут возвращены целыми и невредимыми.

Знаменитость объявила о награде в феврале 2021 года после того, как ее чистокровные щенки, Коджи и Густав, были украдены у ее выгульщика собак под дулом пистолета.

[ + – ] Леди Гага со своей собакой Кожи

Согласно изданию, Макбрайд утверждает, что вернула собак Гаге на станции Олимпийского сообщества полиции Лос-Анджелеса 26 февраля 2021 года — всего через два дня после того, как их украли.

Позже Макбрайд было предъявлено обвинение в краже с получением украденного имущества и соучастием в преступлении. Она якобы встречалась с отцом одного из мужчин, ответственных за нападение на выгульщика собак Гаги, Райана Фишера.

В конце концов Макбрайд не стала оспаривать один пункт обвинения в получении украденного имущества и получила два года условно.

Согласно изданию, Макбрайд хочет более 500 000 долларов. Она требует от Гаги возмещения убытков в размере 1,5 миллиона долларов за якобы публикацию вводящего в заблуждение вознаграждения.

Как сообщалось ранее, нападение произошло вечером в среду, 25 февраля. По информации журналистов, Фишер вывел на прогулку Коджи, Мисс Азию и Густаво, когда по нему открыли огонь и он был ранен в грудь. К счастью, он выжил после полученных травм. Джеймс Ховард Джексон, которого полицейские определили как главного преступника, не оспаривал обвинения в покушении на убийство. В конечном итоге он был приговорен к 21 году лишения свободы.