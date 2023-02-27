Спільниця крадія собак Леді Гаги подала до суду на співачку за невиплату винагороди в розмірі $500 тисяч

Два роки тому на чоловіка, що вигулював тварин, напали двоє темношкірих. Після замаху вони втекли, прихопивши двох із трьох собак співачки, яка згодом запропонувала $500 тисяч за повернення улюбленців.

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Жінка, звинувачена в крадіжці французьких бульдогів Леді Гаги, тепер подає до суду на попзірку за те, що та не виплатила обіцяну винагороду в розмірі 500 000 доларів. Про це повідомляє TMZ.

За даними видання, Дженніфер Мак-Брайд стверджує, що 36-річна Гага ясно дала зрозуміти, що заплатить велику суму "без питань", якщо її собак повернуть цілими та неушкодженими.

Знаменитість оголосила про нагороду в лютому 2021 року після того, як її чистокровні цуценята, Коджі та Густав, були вкрадені в її вигульника собак під дулом пістолета.

[ + – ] Леді Гага зі своїм собакою Коджі

Згідно з виданням, Мак-Брайд стверджує, що повернула собак Гагі на станції Олімпійської спільноти поліції Лос-Анджелеса 26 лютого 2021 року — лише за два дні після того, як їх викрали.

Пізніше Мак-Брайд висунули звинувачення в крадіжці з отриманням вкраденого майна та співучасті в злочині. Вона нібито зустрічалася з батьком одного з чоловіків, відповідальних за напад на вигульника собак Гаги Раяна Фішера.

Зрештою Мак-Брайд не стала оскаржувати один пункт звинувачення в отриманні вкраденого майна ф отримала два роки умовно.

Згідно з виданням, Мак-Брайд хоче понад 500 000 доларів. Вона вимагає від Гаги відшкодування збитків у розмірі 1,5 мільйона доларів за нібито публікацію винагороди, яка вводить в оману.

Як повідомлялося раніше, напад стався увечері в середу, 25 лютого. За інформацією журналістів, Фішер вивів на прогулянку Коджі, Міс Азію та Густава, коли по ньому відкрили вогонь і він був поранений у груди. На щастя, він вижив після травм. Джеймс Говард Джексон, якого поліцейські визначили як головного злочинця, не заперечував звинувачень у замаху на вбивство. Зрештою його засудили до 21 року позбавлення волі.