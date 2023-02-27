57-летняя Синди Кроуфорд в облегающем наряде украсила обложку Vogue Arabia

Супермодель появилась на двух вариантах обложки.

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Американская супермодель Синди Кроуфорд в свои 57 лет продолжает оставаться в строю и даже не помышляет о пенсии, что прекрасно доказала, появившись на обложке нового номера журнала Vogue Arabia.

На главной странице издания мама двух детей продемонстрировала свою невероятную фигуру в обтягивающем черном боди с нарисованными жемчужинами и колготках, а образ дополняли бусы из крупного жемчуга и меховая обувь на шпильке.

Фото: Instagram/Cindy Crawford

На другом варианте обложки она позирует в кожаной байкерской куртке, накинутой на плечи, с красной помадой и в серьгах с бриллиантами.

Фото: Vogue Arabia

Во время интервью, которое у нее взяла сирийско-американская журналистка Хала Горани, Синди рассказала, что старение не должно быть препятствием для ее карьеры.

"Чего я не хочу делать, так это быть частью того послания, которое говорит женщинам определенного возраста: "Теперь вы должны повесить трубку". Но почему? Я не верю в сезон невидимости", – подчеркнула знаменитость. Кроуфорд также рассказала о решениях, которые она принимала на протяжении всей своей карьеры, а также о советах, которыми делилась со своими детьми Кайей и Пресли, когда те тоже пошли по ее стопам в модельном бизнесе. По ее словам, в самом начале своей деятельности она "взяла бразды правления в свои руки".

"Я работала с Vogue и Revlon, а затем с Playboy, и люди не могли понять, почему я рискнула. Я отказалась от оплаты, чтобы иметь контроль, чтобы иметь одобрение каждого изображения", – отметила модель.

В конце этого года выходить документальный фильм о супермоделях эпохи 80-ых, который расскажет о невероятном восхождении Наоми Кэмпбелл, Синди, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон в 80-х и 90-х годах. Синди тоже снималась в нем.

"Две недели назад мы все были на съемочной площадке, снимались вместе. Прошло много времени с тех пор, как мы вчетвером были вместе перед камерой, и это было потрясающе. Как ни странно, это было так, как будто время не прошло, и, с другой стороны, мы также были полностью самими собой", – подчеркнула она.

Совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, а в споклонниками поделилась видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.

Ранее Фокус писал, что Кроуфорд не стесняется показывать себя без косметики.