57-річна Сінді Кроуфорд в обтислому вбранні прикрасила обкладинку Vogue Arabia
Супермодель з'явилася у двох варіантах обкладинки.
Американська супермодель Сінді Кроуфорд у свої 57 років продовжує залишатися в строю та навіть не думає про пенсію, що чудово довела, з'явившись на обкладинці нового номера журналу Vogue Arabia.
На головній сторінці видання мама двох дітей продемонструвала свою неймовірну фігуру в обтислому чорному боді з намальованими перлинами та колготками, а образ доповнювали намисто з великих перлів і хутряне взуття на шпильці.
На іншому варіанті обкладинки вона позує в шкіряній байкерській куртці, накинутій на плечі, з червоною помадою та в сережках із діамантами.
Під час інтерв'ю, яке взяла в неї сирійсько-американська журналістка Хала Горані, Сінді розповіла, що старіння не повинно бути перешкодою для її кар'єри.
"Чого я не хочу робити, то це бути частиною того послання, яке говорить жінкам певного віку: "Тепер ви повинні повісити слухавку". Але чому? Я не вірю в сезон невидимості", — наголосила знаменитість. Кроуфорд також розповіла про рішення, які вона ухвалювала протягом усієї своєї кар'єри, а також про поради, якими ділилася зі своїми дітьми Кайєю та Преслі, коли ті теж пішли її стопами в модельному бізнесі. За її словами, на самому початку своєї діяльності вона "взяла кермо влади в свої руки".
"Я працювала з Vogue і Revlon, а потім із Playboy, і люди не могли зрозуміти, чому я ризикнула. Я відмовилася від оплати, щоб мати контроль, щоб мати схвалення кожного зображення", — зазначила модель.
Наприкінці цього року виходитиме документальний фільм про супермоделей епохи 80-х, який розповість про неймовірне сходження Наомі Кемпбелл, Сінді, Лінди Євангелісти й Крісті Тарлінгтон у 80-х і 90-х роках. Сінді теж знімалася в ньому.
"Два тижні тому ми всі були на знімальному майданчику, знімалися разом. Пройшло багато часу, відколи ми вчотирьох були разом перед камерою, і це було приголомшливо. Як не дивно, це було так, ніби час не пройшов, і, з іншого боку, ми також були повністю самими собою", — наголосила вона.
Зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження, а з шанувальниками поділилася відео, де танцює в білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власні.
Раніше Фокус писав, що Кроуфорд не соромиться показувати себе без косметики.