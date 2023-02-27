57-річна Сінді Кроуфорд в обтислому вбранні прикрасила обкладинку Vogue Arabia

Супермодель з'явилася у двох варіантах обкладинки.

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд у свої 57 років продовжує залишатися в строю та навіть не думає про пенсію, що чудово довела, з'явившись на обкладинці нового номера журналу Vogue Arabia.

На головній сторінці видання мама двох дітей продемонструвала свою неймовірну фігуру в обтислому чорному боді з намальованими перлинами та колготками, а образ доповнювали намисто з великих перлів і хутряне взуття на шпильці.

Фото: Instagram/Cindy Crawford

На іншому варіанті обкладинки вона позує в шкіряній байкерській куртці, накинутій на плечі, з червоною помадою та в сережках із діамантами.

Фото: Vogue Arabia

Під час інтерв'ю, яке взяла в неї сирійсько-американська журналістка Хала Горані, Сінді розповіла, що старіння не повинно бути перешкодою для її кар'єри.

"Чого я не хочу робити, то це бути частиною того послання, яке говорить жінкам певного віку: "Тепер ви повинні повісити слухавку". Але чому? Я не вірю в сезон невидимості", — наголосила знаменитість. Кроуфорд також розповіла про рішення, які вона ухвалювала протягом усієї своєї кар'єри, а також про поради, якими ділилася зі своїми дітьми Кайєю та Преслі, коли ті теж пішли її стопами в модельному бізнесі. За її словами, на самому початку своєї діяльності вона "взяла кермо влади в свої руки".

"Я працювала з Vogue і Revlon, а потім із Playboy, і люди не могли зрозуміти, чому я ризикнула. Я відмовилася від оплати, щоб мати контроль, щоб мати схвалення кожного зображення", — зазначила модель.

Наприкінці цього року виходитиме документальний фільм про супермоделей епохи 80-х, який розповість про неймовірне сходження Наомі Кемпбелл, Сінді, Лінди Євангелісти й Крісті Тарлінгтон у 80-х і 90-х роках. Сінді теж знімалася в ньому.

"Два тижні тому ми всі були на знімальному майданчику, знімалися разом. Пройшло багато часу, відколи ми вчотирьох були разом перед камерою, і це було приголомшливо. Як не дивно, це було так, ніби час не пройшов, і, з іншого боку, ми також були повністю самими собою", — наголосила вона.

Зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження, а з шанувальниками поділилася відео, де танцює в білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власні.

Раніше Фокус писав, що Кроуфорд не соромиться показувати себе без косметики.