Бывший муж Джоан Роулинг заявил, что помог ей написать "Гарри Поттера"

Писательница вышла замуж за португальца Жоржи Арантиша в 1992 году, однако этот брак не был счастливым.

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Недавно Джоан Роулинг в подкасте рассказала о своем первом браке и о том, как ее тогдашний муж Жоржи Арантиш фактически взял в заложники ее рукопись первой книги о Гарри Поттере, чтобы она не смогла от него уйти. Однако писательница выкрала свое творение, забрала дочь и вернулась в Великобританию. Арантиш приехал за ней, но через суд его вынудили уехать и оставить Роулинг в покое. Сейчас он первый раз дал комментарий и заявил, что писательница лжет. Об этом пишет Daily Mail.

54-летний Жоржи Арантиш заявил, что никогда не пытался спрятать ее рукопись. А потом начал утверждать, что помогал ей писать книгу о малолетнем волшебнике, которая позже завоевала весь мир и сделала Джоан Роулинг мултимиллионершей.

Говоря в своем подкасте о бывшем муже, Роулинг первый раз подтвердила слухи о том, что муж бил и контролировал ее. Она рассказала, что боялась, что он сожжет рукопись, а потому тайно копировала страницы и прятала их на работе. В Португалии, напомним, она работала учительницей английского языка.

[ + – ] Джоан Роулинг и ее первый муж Фото: Соцсети

"Я не знаю, почему она говорит то, что говорит сейчас, может быть, она в бреду после трех лет изоляции от Covid. Я был удивлен, когда прочитал об этом. Я отрицаю это. Это не имеет никакого смысла. Зачем мне делать что-то подобное?", — заявил Арантиш.

Также он заявил, что помогал ей писать книгу.

"Первая книга была увлекательной; сочинение было замечательным, и оно мне всегда нравилось, потому что мы разделяли страсть к литературе, особенно к литературе для детей. Проект был рассчитан на семь книг, и я очень увлекся первой, и она это знает. Она начала писать ее, когда мы были вместе", — заявил бывший муж Роулинг.

Ранее он признавал, что ударил Джоан, когда она уходила от него и заявил, что "не сожалеет об этом".

Джоан Роулинг вышла замуж за Арантиша в 1992 году. Они познакомились в баре в Португалии, сошлись на любви к произведениям Джейн Остин. В Порту Роулинг переехала после смерти матери и начала работать учительницей английского. Однако уже через год пара рассталась и Роулинг вернулась в Великобританию вместе с дочкой Джессикой.

Она отмечала, что брак с Арантишем стал "жестоким и контролирующим". Он обыскивал ее сумочку всякий раз, как она возвращалась домой.

Сейчас Роулинг замужем за доктором Нилом Мюррем, с которым прожила уже 21 год. У пары двое детей.

Жоржи Арантиш живет в Порту, и, судя по слухам, так и не женился во второй раз. Какое-то время он жил в Париже со своим братом, который работает турагентом. Соседи рассказывают, что он редко выходит на улицу и сутки напролет слушает музыку. Его дочь Джессика не общается с ним.

Напомним, о своем первом браке Джоан Роулинг впервые рассказала в подкасте, который записала вместе с журналисткой Меган Фелпс-Ропер.