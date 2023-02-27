Колишній чоловік Джоан Роулінг заявив, що допоміг їй написати "Гаррі Поттера"

Письменниця вийшла заміж за португальця Жорже Арантеса 1992 року, проте цей шлюб не був щасливим.

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Нещодавно Джоан Роулінг у подкасті розповіла про свій перший шлюб і про те, як її тодішній чоловік Жорже Арантес фактично взяв у заручники її рукопис першої книги про Гаррі Поттера, щоб вона не змогла піти. Проте письменниця викрала свій витвір, забрала доньку та повернулася у Великобританію. Арантес приїхав за нею, але через суд його змусили виїхати й дати Роулінг спокій. Зараз він уперше дав коментар і заявив, що письменниця бреше. Про це пише Daily Mail.

54-річний Жорже Арантес заявив, що ніколи не намагався сховати її рукопис. А потім почав стверджувати, що допомагав їй писати книгу про малолітнього чарівника, яка пізніше завоювала весь світ і зробила Джоан Роулінг мультимільйонеркою.

Говорячи у своєму подкасті про колишнього чоловіка, Роулінг уперше підтвердила чутки про те, що чоловік бив і контролював її. Вона розповіла, що боялася, що він спалить рукопис, а тому таємно копіювала сторінки та ховала їх на роботі. У Португалії, нагадаємо, вона працювала вчителькою англійської мови.

[ + – ] Джоан Роулінг і її перший чоловік Фото: Соцмережi

"Я не знаю, чому вона говорить те, що говорить зараз, можливо, вона в маренні після трьох років ізоляції від Covid. Я був здивований, коли прочитав про це. Я заперечую це. Це не має жодного сенсу. Навіщо мені робити що щось подібне?" — заявив Арантес.

Також він заявив, що допомагав їй писати книгу.

"Перша книга була захопливою; твір був чудовим, і він мені завжди подобався, тому що ми поділяли пристрасть до літератури, особливо до літератури для дітей. Проєкт був розрахований на сім книг, і я дуже захопився першою, і вона це знає. Вона почала писати її, коли ми були разом", — заявив колишній чоловік Роулінг.

Раніше він визнавав, що вдарив Джоан, коли вона уникала його, та заявив, що "не шкодує про це".

Джоан Роулінг вийшла заміж за Арантеса 1992 року. Вони познайомилися в барі в Португалії, зійшлися на любові до творів Джейн Остін. У Порту Роулінг переїхала після смерті матері та почала працювати вчителькою англійської. Проте вже через рік пара розлучилася, і Роулінг повернулася у Великобританію разом із донькою Джессікою.

Вона зазначала, що шлюб із Арантесом став "жорстоким і сповненим контролю". Він обшукував її сумочку щоразу, як вона поверталася додому.

Зараз Роулінг одружена з лікарем Нілом Мюрреєм, із яким прожила вже 21 рік. У пари двоє дітей.

Жорже Арантес живе в Порту і, судячи з чуток, так і не одружився вдруге. Якийсь час він жив у Парижі зі своїм братом, який працює турагентом. Сусіди розповідають, що він рідко виходить на вулицю та безперервно слухає музику. Його дочка Джессіка не спілкується з ним.

Нагадаємо, про свій перший шлюб Джоан Роулінг уперше розповіла в подкасті, який записала разом із журналісткою Меган Фелпс-Ропер.