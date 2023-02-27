Неприлично богата. Как выглядит кошка, заработавшая $100 млн (фото, видео)

За приключениями Налы в соцсетях наблюдают миллионы подписчиков, о чем есть упоминание в Книге рекордов Гиннеса.

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Кошка Нала, которая живет в Лос-Анджелесе, может похвастаться 4,5 млн подписчиков в Instagram, званием TikToker года и состоянием в $100 млн долларов. О достижениях своей любимицы рассказала ее владелица Пуки, настоящее имя которой Варисири Матачиттифан, в эфире This Morning, пишет Daily Mail.

По словам женщины, Налу она увидела во время посещения приюта для животных. В животное Пуки влюбилась с первого взгляда и сразу же решила забрать ее домой. В 2012 году у кошки появилась своя страница в Instagram, которая очень быстро стала набирать популярность, а Варисири превратила ведение аккаунта в постоянную работу, благодаря чему количество подписчиков продолжает расти.

"Я думаю, что она была самой первой кошкой в Интернете, которая выдавала себя за себя, как будто она говорила, и я думаю, что это одна из причин, по которой людям это понравилось, это создало ее личность, и она просто действительно милая", – поделилась она секретом.

За более чем 10 лет животное, которое является смесью сиамской породы и табби, создала собственную марку корма для кошек, мерч и линейку других товаров, что в конечном итоге принесло ей $100 млн.

[ + – ] Нала дала имя бренду кормов Фото: Nala Cat

Нала в настоящее время является рекордсменом Гиннеса по количеству подписчиков на кошку в Instagram, и она выиграла конкурс "TikToker года", обойдя четырех человек.

[ + – ] Нала – кошка с самым большим количеством подписчиков в соцсети Фото: Nala Cat

Говоря об идентичности бренда Налы и ее собственном капитале, Пуки сказала, что она все еще "не верит".

"По сей день я все еще верю в это, я не думала, что когда-либо буду здесь, даже разговаривая с вами по телевидению в Великобритании, я так благодарна за все, что произошло, и я думаю, что все это случилось по какой-то причине", – призналась она.

[ + – ] Нала со своей хозяйкой

Нала не только сделала Пуки богатой, но и помогла ей найти свою любовь.

"Мы с моей партнершей познакомились через Instagram в то время, когда я впервые завела ее аккаунт и начала заказывать галстуки-бабочки. Вот как я познакомилась с Шеннон, когда она усыновила двух своих племянниц, им тогда было пять и шесть лет, и ей пришлось бросить работу, чтобы заботиться о них. Она начала создавать свои собственные галстуки-бабочки и продавать их на Etsy, и я спросила ее, могу ли я купить 50 галстуков-бабочек для оптовой продажи, так мы и познакомились".

[ + – ] Ничто кошачье Нале не чуждо

Пуки теперь использует учетную запись Налы, чтобы распространять информацию о защите животных и собирать деньги для благотворительных организаций.

"Когда Нала попала ко мне из приюта, я думаю, она говорила нам, что хочет, чтобы мы помогали другим животным в приюте, поэтому с первого дня, когда мы начали, это было одной из наших главных целей. В компании, с которой мы работаем, мы пытаемся всегда озвучивать просьбу о пожертвованиях для приютов", – подчеркнула Матачиттифан.

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