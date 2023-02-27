Непристойно багата. Який вигляд має кішка, що заробила $100 млн (фото, відео)

За пригодами Нали в соцмережах спостерігають мільйони підписників, про що є згадка в Книзі рекордів Гіннеса.

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Кішка Нала, яка живе в Лос-Анджелесі, може похвалитися 4,5 млн підписників у Instagram, званням TikToker року та статком у $100 млн доларів. Про досягнення своєї улюблениці розповіла її власниця Пукі, справжнє ім'я якої Варисірі Матачіттіфан, в ефірі This Morning, пише Daily Mail.

За словами жінки, Налу вона побачила під час відвідин притулку для тварин. У тварину Пукі закохалася з першого погляду й одразу вирішила забрати її додому. У 2012 році в кішки з'явилася своя сторінка в Instagram, яка дуже швидко стала набирати популярність, а Варисірі перетворила ведення акаунту на постійну роботу, завдяки чому кількість підписників продовжує зростати.

"Я думаю, що вона була найпершою кішкою в інтернеті, яка видавала себе за себе, ніби вона говорила, і я думаю, що це одна з причин, через яку людям це сподобалося, це створило її особистість, і вона просто справді мила", — поділилася вона секретом.

За більш ніж 10 років тварина, яка є сумішшю сіамської породи й табі, створила власну марку корму для кішок, мерч і лінійку інших товарів, що зрештою принесло їй $100 млн.

[ + – ] Нала дала ім'я бренду кормів Фото: Nala Cat

Нала зараз є рекордсменкою Гіннеса за кількістю підписників на кішку в Instagram, і вона виграла конкурс "TikToker року", обійшовши чотирьох осіб.

[ + – ] Нала – кішка з найбільшою кількістю підписників у соцмережі Фото: Nala Cat

Говорячи про ідентичність бренду Нали та її власний капітал, Пукі сказала, що вона все ще "не вірить".

"До цього дня я все ще вірю в це, я не думала, що будь-коли буду тут, навіть розмовляючи з вами по телебаченню у Великобританії, я така вдячна за все, що сталося, і я думаю, що все це сталося з якоїсь причини", — зізналася вона.

[ + – ] Нала зі своєю господаркою

Нала не тільки зробила Пукі багатою, а й допомогла їй знайти своє кохання.

"Ми з моєю партнеркою познайомилися через Instagram у той час, коли я вперше завела її аккаунт і почала замовляти краватки-метелики. Ось як я познайомилася з Шеннон, коли вона усиновила двох своїх племінниць, їм тоді було п'ять і шість років, і їй довелося кинути роботу, щоб дбати про них. Вона почала створювати свої власні краватки-метелики та продавати їх на Etsy, і я запитала її, чи можу я купити 50 краваток-метеликів для оптового продажу, так ми й познайомилися”.

[ + – ] Ніщо котяче Налі не чуже

Пукі тепер використовує обліковий запис Нали, щоб розповсюджувати інформацію про захист тварин і збирати гроші для благодійних організацій.

"Коли Нала потрапила до мене з притулку, я думаю, вона говорила нам, що хоче, щоб ми допомагали іншим тваринам у притулку, тому з першого дня, коли ми почали, це було однією з наших головних цілей. У компанії, з якою ми працюємо, ми намагаємося завжди озвучувати прохання про пожертвування для притулків", — наголосила Матачіттіфан.

Раніше Фокус писав про американця, який узяв трьох своїх кішок у навколосвітню подорож.