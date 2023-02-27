Жена Ричарда Гира показала трогательные фото с мужем со своего юбилея

День рождения Алехандры немного омрачила болезнь возлюбленного.

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Алехандра Сильва, жена 73-летнего голливудского актера Ричарда Гира, поделилась кадрами из Мексики, где вместе с мужем и двумя сыновьями отметила свое 40-летия. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Поскольку недавно стало известно, что Ричард попал в больницу с пневмонией, в подписи к фото Алехандра отметила, что он "в основном выздоровел". Актер попал в больницу рядом с их загородным домом в Нуэво-Валларта. Перед поездкой в Мексику он страдал от кашля, но его здоровье настолько ухудшилось, что Гир почувствовал необходимость обратиться за медицинской помощью.

В больнице звезда провел ночь, после чего ему выписали антибиотики и отпустили домой.

На фото можно увидеть обнимающуюся пару, а также как Алехандра радуется торту. Также она показала красивые пейзажи там, где отдыхала семья.

"Какой чудесный день рождения! Спасибо всем моим друзьям и семье за то, что сделали его таким особенным!" – говорится в подписи.

Алехандра, испанский публицист и давний друг семьи Гира, вышла за него замуж в 2018 году на его огромном ранчо в северной части штата Нью-Йорк. У пары двое сыновей – четырехлетний Александр и двухлетний сын, имя которого не разглашается

До отношений с Сильвой Гир был женат на супермодели 1990-х Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл. По словам Алехандры, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, Гир пообещал ей, что он будет рядом достаточно долго, чтобы увидеть, как двое их детей вырастут и станут взрослыми.

Ранее Фокус писал, что Алехандра показала подросших сыновей.