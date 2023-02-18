40-летняя жена Ричарда Гира показала подросших детей 73-летнего актера

Жена актера старается не демонстрировать лица сыновей, а имя младшего ребенка пары до сих пор держится в секрете, несмотря на то, что в апреле малышу исполнится три года.

Related video

Жена американского актера Ричарда Гира Алехандра Сильва, отпраздновавшая 40-летие 16 февраля, поблагодарила в Instagram своих родных, друзей и подписчиков за всю их любовь.

"Спасибо всем за поздравления с днем ​​рождения. После почти трех недель, когда все в нашей семье болели, сегодня, наконец, я чувствую себя намного лучше! Спасибо за всю любовь ❤️ Я возвращаю ее вам!", – написала она спустя два дня. Свой пост испанская публицистка и политический деятель дополнила снимком, на котором позирует на берегу океана с двумя детьми, рожденными в браке с Гиром, – 4-летним Александром и младшим сыном, которому в апреле исполнится три года. Его имя супруги не разглашают до сих пор. И мать, и малыши изображены со спины.

На ней – длинное бирюзовое платье, а волосы женщины распущены и развеваются на ветру.

[ + – ] Алехандра Сильва с детьми на тропическом отдыхе Фото: Alejandra Gere/Instagram

Личную жизнь Алехандра держит в секрете, а снимки детей в ее профиле – и вовсе большая редкость.

Гир и Сильва встречались около трех лет, прежде чем решили связать себя узами брака на тайной гражданской церемонии в апреле 2018 года. Учитывая, что у пары 33-летняя разница в возрасте, Сильва рассказала, что муж пообещал ей быть рядом достаточно долго, чтобы увидеть, как двое их детей вырастут и станут взрослыми.

[ + – ] Пара прячет лица сыновей от СМИ Фото: Alejandra Gere/Instagram

"Он обещал мне по крайней мере 20 хороших лет! Но я должна признаться, что у него гораздо больше энергии, чем у меня, он гораздо более активен. За ним трудно угнаться. … Он не человек!" – признавалась Алехандра.

Кроме двух детей от Сильвы, у Гира есть 23-летний сын Гомер от второго брака с Кэри Лоуэлл. Алехандра тоже имеет старшего сына, 9-летнего Альберта. Отцом ребенка является горнодобывающий магнат Говинд Фридланд.

Год назад, через несколько дней после российского вторжения, Сильва поддержала Украину, разместив у себя в аккаунте флаг нашей страны и призвав молиться за украинцев. Ее супруг поступил аналогично и даже продал автомобиль из своей коллекции, а деньги пожертвовал в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от агрессии РФ.

Ранее Фокус писал, почему Ричард Гир развелся с супермоделью Синди Кроуфорд.