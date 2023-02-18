40-річна дружина Річарда Гіра показала дітей 73-річного актора

Дружина актора намагається не демонструвати обличчя синів, а ім'я молодшої дитини пари досі тримається у секреті, незважаючи на те, що у квітні малюкові виповниться три роки.

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Дружина американського актора Річарда Гіра Алехандра Сільва, яка відсвяткувала 40-річчя 16 лютого, подякувала в Instagram своїм рідним, друзям та підписникам за всю їхню любов.

"Дякую всім за привітання з днем ​​народження. Після майже трьох тижнів, коли всі в нашій родині вболівали, сьогодні, нарешті, я почуваюся набагато краще! Дякую за всю любов ❤️ Я повертаю її вам!", — написала вона через два дні. Свій пост іспанська публіцистка та політична діячка доповнила знімком, на якому позує на березі океану з двома дітьми, народженими у шлюбі з Гіром, — 4-річним Олександром та молодшим сином, якому у квітні виповниться три роки. Його ім'я подружжя не розголошує досі. І мати, і малюки зображені зі спини.

На ній — довга бірюзова сукня, а волосся жінки розпущене і майорить на вітрі.

[ + – ] Алехандра Сільва з дітьми на тропічному відпочинку Фото: Alejandra Gere/Instagram

Особисте життя Алехандра тримає в секреті, а знімки дітей у її профілі — дуже велика рідкість.

Гір та Сільва зустрічалися близько трьох років, перш ніж вирішили пов'язати себе одруженням на таємній цивільній церемонії у квітні 2018 року. Зважаючи на те, що у пари 33-річна різниця у віці, Сільва розповіла, що чоловік пообіцяв їй бути поруч досить довго, щоб побачити, як двоє їхніх дітей виростуть і стануть дорослими.

[ + – ] Пара ховає обличчя синів від ЗМІ Фото: Alejandra Gere/Instagram

"Він обіцяв мені принаймні 20 гарних років! Але я мушу зізнатися, що в нього набагато більше енергії, ніж у мене, він набагато активніший. За ним важко гнатися. … Він не людина!" — Зізнавалася Алехандра.

Крім двох дітей від Сільви, Гір має 23-річного сина Гомера від другого шлюбу з Кері Лоуелл. Алехандра також має старшого сина, 9-річного Альберта. Батьком дитини є гірничодобувний магнат Говінд Фрідланд.

Рік тому, за кілька днів після повномасштабного російського вторгнення, Сільва підтримала Україну, розмістивши у себе в акаунті прапор нашої країни та закликавши молитися за українців. Її чоловік вчинив аналогічно і навіть продав автомобіль зі своєї колекції, а гроші пожертвував у благодійний фонд для допомоги постраждалим від агресії РФ.

Раніше Фокус писав, чому Річард Гір розлучився із супермоделлю Сінді Кроуфорд.