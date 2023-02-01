Кілька факторів: чому Річард Гір та Сінді Кроуфорд розлучилися

Сінді Кроуфорд і Річард Гір були найбільш красивою і знаменитою парою 90-х: вона була вже всесвітньо відомою супермоделлю та еталоном жіночої краси, а він був найбажанішим і найзатребуванішим актором Голлівуду. Їхній союз назвали "романом століття".

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Пара познайомилася у 1988 році на барбекю-вечірці, яку організував знаменитий фотограф Херб Рітц. На той час 22-річна Кроуфорд уже була висхідною моделлю, а 39-річний Гір закріпив свій статус голлівудської зірки.

Незважаючи на величезну різницю у віці майже 20 років, у Гіра і Кроуфорд був миттєвий зв'язок, і дуже швидко вони стали предметом уваги.

Як повідомляло видання Entertainment Weekly, вони зустрічалися кілька років, після чого спонтанно пов'язали себе шлюбом у Лас-Вегасі в 1991 році, обмінявшись каблучками з алюмінієвої фольги перед невеликою компанією друзів.

"Я була дівчиною із Середнього Заходу, дивилася багато фільмів і мріяла вийти заміж на великому казковому весіллі, — сказала Кроуфорд The Telegraph у 2015 році. — Ми зустрічалися кілька років, і я весь час питала, коли ми зможемо одружитися. І, нарешті, він сказав: "Добре, ми їдемо у Вегас сьогодні ввечері". Річард намагався дати мені те, чого я хотіла", — додала Сінді.

На жаль, сімейне щастя було недовгим, оскільки в 1994 році зіркова пара розлучилася. У спільній заяві впливової пари це рішення описувалося як "особисте та болісне".

[ + – ] Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

На рішення Річарда Гіра та Сінді Кроуфорд розірвати шлюб вплинуло кілька факторів. В інтерв'ю відразу після їхнього розлучення в 1995 році Кроуфорд звинуватила їхній щільний графік і велику відстань. Вона сказала People: "Ми недостатньо часу проводили разом. І ми однаково відповідальні за це".

[ + – ] Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Розмірковуючи про їхній шлюб у подкасті Марка Марона "WTF" Кроуфорд назвала величезну різницю у віці між нею та актором, як ще одну причину їхнього розриву. "Я була молода", — сказала супермодель. "Я думаю, що частина проблеми в наших стосунках полягала в тому, що в нас було багато інших речей, але я не знаю, чи ми колись були друзями — наприклад, однолітками, тому що я була молода, а він був Річардом Гіром".

Таку ж думку вона висловила на "Майстер-класі Опри" у 2013 році, заявивши, що відмовляється ходити у тіні свого колишнього чоловіка. "Я думаю, що в 22 роки я була більш схильна до того, щоб сказати: "Добре, я догоджати", — сказала вона, згідно з Daily Mail. "Але потім ви починаєте думати: "Ну, я не хочу просто догоджати, я хочу іноді вести, а іноді я хочу йти пліч-о-пліч".

[ + – ] Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

У подкасті Марка Марона "WTF" Сінді Кроуфорд розповіла про свої стосунки з Річардом Гіром через 20 років після того, як пара розірвала свій шлюб. Як зазначає Toda, вона сказала: "Ми товаришуємо, але я думаю, що він майже знову став, наприклад, "Річардом Гіром", як незнайомець, тому що ми не так часто бачимося".

Незважаючи на те, що Кроуфорд не товаришує з Гіром, вона наполягає на тому, що в неї немає неприязні до свого колишнього чоловіка. Крім того, знаменитість вдячна Річарду за те, що він навчив її тому, як орієнтуватися у своїй тодішній новонабутій славі. Вона також висловила своє захоплення Гіром, назвавши зірку "супер розумним хлопцем", повідомляє Daily Mail. "Я багато дізналася про світ. Це був великий розділ у моєму житті", — поділилася Сінді.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, після розлучення з Гіром Кроуфорд знову одружилася і створила власну родину з Ренді Гербером. Пара одружилася в 1998 році й пишається тим, що в них двоє дітей — моделі Кайя та Преслі. Річард Гір нині одружений з Алехандрою Сільвою, з якою має значну різницю у віці — 33 роки. У пари у шлюбі народилося двоє дітей. Крім того, зірка фільму "Красуня" має 22-річного сина від попереднього шлюбу, а його кохана має 8-річного сина Альберта.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд відверто розповіла про кризу середнього віку. Зірка подіумів 90-х зізналася, що через кризу середнього віку їй знадобився спеціальний коуч, який допомагає вирішити психологічні проблеми.