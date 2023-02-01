Несколько факторов: почему Ричард Гир и Синди Кроуфорд развелись

Синди Кроуфорд и Ричард Гир были самой красивой и знаменитой парой 90-х: она была уже всемирно известной супермоделью и эталоном женской красоты, а он был самым желанным и востребованным актером Голливуда. Их союз назвали "романом века".

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Пара познакомилась в 1988 году на барбекю-вечеринке, которую организовал знаменитый фотограф Херб Ритц. В то время 22-летняя Кроуфорд уже был восходящей моделью, а 39-летний Гир закрепил свой статус голливудской звезды.

Несмотря на огромную разницу в возрасте почти в 20 лет, у Гира и Кроуфорда была мгновенная связь, и очень быстро они стали предметом внимания.

Как сообщало издание Entertainment Weekly, они встречались несколько лет, после чего спонтанно связали себя узами брака в Лас-Вегасе в 1991 году, обменявшись кольцами из алюминиевой фольги перед небольшой компанией друзей.

"Я была девушкой со Среднего Запада, смотрела много фильмов и мечтала выйти замуж на большой сказочной свадьбе, — сказала Кроуфорд The Telegraph в 2015 году. — Мы встречались пару лет, и я все время спрашивала, когда мы сможем пожениться. И, наконец, он сказал: "Хорошо, мы едем в Вегас сегодня вечером". Ричард пытался дать мне то, что я хотела", — добавила Синди.

К сожалению, семейное счастье было недолгим, поскольку в 1994 году звездная пара рассталась. В совместном заявлении влиятельной пары это решение описывалось как "личное и болезненное".

[ + – ] Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

На решение Ричарда Гира и Синди Кроуфорд расторгнуть брак повлияло несколько факторов. В интервью сразу после их развода в 1995 году Кроуфорд обвинила их плотный график и большое расстояние. Она сказала People: "Мы недостаточно времени проводили вместе. И мы в равной степени ответственны за это".

[ + – ] Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Размышляя об их браке в подкасте Марка Марона "WTF" Кроуфорд назвала огромную разницу в возрасте между ней и актером, как еще одну причину их разрыва. "Я была молода", — сказала супермодель. "Я думаю, что часть проблемы в наших отношениях заключалась в том, что у нас было много других вещей, но я не знаю, были ли мы когда-нибудь друзьями — например, сверстниками, потому что я была молода, а он был Ричардом Гиром".

Такое же мнение она высказала на "Мастер-классе Опры" в 2013 году, заявив, что отказывается ходить в тени своего бывшего мужа. "Я думаю, что в 22 года я была более склонна к тому, чтобы сказать: "Хорошо, я буду следовать", — сказала она, согласно Daily Mail. "Но потом вы начинаете думать: "Ну, я не хочу просто следовать, я хочу иногда вести, а иногда я хочу идти бок о бок".

[ + – ] Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

В подкасте Марка Марона "WTF" Синди Кроуфорд рассказала о своих отношениях с Ричардом Гиром спустя 20 лет после того, как пара разорвала свой брак. Как отмечает Toda, она сказала: "Мы дружим, но я думаю, что он почти снова стал, например, "Ричардом Гиром", как незнакомец, потому что мы не так часто видимся".

Несмотря на то, что Кроуфорд не дружит с Гиром, она настаивает на том, что у нее нет неприязней к своему бывшему супругу. Кроме того, знаменитость благодарна Ричарду за то, что он научил ее тому, как ориентироваться в своей тогдашней новообретенной славе. Она также выразила свое восхищение Гиром, назвав звезду "супер умным парнем", сообщает Daily Mail. "Я многое узнала о мире. Это была великая глава в моей жизни", — поделилась Синди.

Фото: Getty Images

Напомним, после развода с Гиром Кроуфорд снова вышла замуж и создала собственную семью с Рэнди Гербером. Пара поженилась в 1998 году и гордится тем, что у них двое детей — модели Кайя и Пресли. Ричард Гир в настоящее время женат на Алехандре Сильве, с которой у него значительная разница в возрасте — 33 года. У пары в браке родилось двое детей. Кроме того, у звезды фильма "Красотка" есть 22-летний сын от предыдущего брака, а у его возлюбленной есть 8-летний сын Альберт.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд откровенно рассказала о кризисе среднего возраста. Звезда подиумов 90-х призналась, что из-за кризиса среднего возраста ей понадобился специальный коуч, помогающий решить психологические проблемы.