Дружина Річарда Гіра показала зворушливі фото з чоловіком зі свого ювілею

День народження Алехандри трохи затьмарила хвороба коханого.

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Алехандра Сільва, дружина 73-річного голлівудського актора Річарда Гіра, поділилася кадрами з Мексики, де разом із чоловіком і двома синами відзначила своє 40-річчя. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оскільки нещодавно стало відомо, що Річард потрапив до лікарні з пневмонією, у підписі до фото Алехандра зазначила, що він "в основному одужав". Актор потрапив до лікарні поряд із їхнім заміським будинком у Нуево-Вальярта. Перед поїздкою в Мексику він страждав від кашлю, але його здоров'я настільки погіршилося, що Гір відчув необхідність звернутися за медичною допомогою.

У лікарні зірка провела ніч, після чого Гіру виписали антибіотики та відпустили додому.

На фото можна побачити пару, яка обіймається, а також як Алехандра радіє торту. Крім цього, вона показала гарні краєвиди там, де відпочивала родина.

"Який чудовий день народження! Дякую всім моїм друзям і сім'ї за те, що зробили його таким особливим!" — ідеться в підписі.

Алехандра, іспанська публіцистка й давня подруга родини Гіра, вийшла за нього заміж у 2018 році на його величезному ранчо в північній частині штату Нью-Йорк. У пари двоє синів — чотирирічний Олександр і дворічний син, ім'я якого не розголошується

До стосунків із Сільвою Гір був одружений із супермоделлю 1990-х Сінді Кроуфорд і акторкою Кері Ловелл. За словами Алехандри, попри 33-річну різницю у віці, Гір пообіцяв їй, що він буде поряд досить довго, щоб побачити, як двоє їхніх дітей виростуть і стануть дорослими.

Раніше Фокус писав, що Алехандра показала синів, що підросли.