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Стиль жизни

28 февраля 2023 года: апостола Онисима - что сегодня нельзя делать

Изображение апостола Онисима
Изображение апостола Онисима

Сегодня лучше не планировать будущее — планы могут не осуществиться.

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Что случилось в этот день:

28 февраля в церковном календаре – день памяти апостола Онисима.

В Украине 28 февраля — день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ.

Что нельзя делать 28 февраля:

  • злословить, сплетничать
  • планировать будущее — планы не осуществятся
  • жениться, играть свадьбу

Народные приметы и поверья:

  • оттепель — к хорошему сенокосу
  • красный закат — к снегопадам
  • холодная погода — к теплой весне
  • дождь — к засушливому лету

День ангела празднуют:

Алексей, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Петр, София

Родились сегодня:

1979 год — Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)

1990 год — Анна Музычук, украинская шахматистка

2003 год — Александр Гаркуша, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте

А также в этот день:

1922 — Объявлена независимость Египта от Великобритании

1956 — в США патентуется сетевой кабель для компьютеров

1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз