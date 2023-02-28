28 февраля 2023 года: апостола Онисима - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не планировать будущее — планы могут не осуществиться.
Что случилось в этот день:
28 февраля в церковном календаре – день памяти апостола Онисима.
В Украине 28 февраля — день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ.
Что нельзя делать 28 февраля:
- злословить, сплетничать
- планировать будущее — планы не осуществятся
- жениться, играть свадьбу
Народные приметы и поверья:
- оттепель — к хорошему сенокосу
- красный закат — к снегопадам
- холодная погода — к теплой весне
- дождь — к засушливому лету
День ангела празднуют:
Алексей, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Петр, София
Родились сегодня:
1979 год — Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)
1990 год — Анна Музычук, украинская шахматистка
2003 год — Александр Гаркуша, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте
А также в этот день:
1922 — Объявлена независимость Египта от Великобритании
1956 — в США патентуется сетевой кабель для компьютеров
1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах
1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд
2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз