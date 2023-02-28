28 лютого 2023 року: апостола Онисима — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не планувати майбутнє — плани можуть не здійснитися.

Related video

Що сталося цього дня:

28 лютого в церковному календарі — день пам'яті апостола Онисіма.

В Україні 28 лютого — день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ.

Що не можна робити 28 лютого:

лихословити, пліткувати

планувати майбутнє — плани не здійсняться

одружуватися, грати весілля

Народні прикмети та повір'я:

відлига — до гарного сіножаті

червоний захід сонця — до снігопадів

холодна погода — до теплої весни

дощ — до посушливого літа

День ангела святкують:

Олексій, Опанас, Євфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Софія

Народилися сьогодні:

1979 рік — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ)

1990 рік — Анна Музичук, українська шахістка

2003 рік — Олександр Гаркуша, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня в 17-річному віці

А також у цей день:

1922 — оголошено незалежність Єгипту від Великобританії

1956 — у США патентують мережевий кабель для комп'ютерів

1971 — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах

1984 — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим встановлює своєрідний досі не перевершений рекорд

2022 — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу