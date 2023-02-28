28 лютого 2023 року: апостола Онисима — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не планувати майбутнє — плани можуть не здійснитися.
Що сталося цього дня:
28 лютого в церковному календарі — день пам'яті апостола Онисіма.
В Україні 28 лютого — день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ.
Що не можна робити 28 лютого:
- лихословити, пліткувати
- планувати майбутнє — плани не здійсняться
- одружуватися, грати весілля
Народні прикмети та повір'я:
- відлига — до гарного сіножаті
- червоний захід сонця — до снігопадів
- холодна погода — до теплої весни
- дощ — до посушливого літа
День ангела святкують:
Олексій, Опанас, Євфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Софія
Народилися сьогодні:
1979 рік — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ)
1990 рік — Анна Музичук, українська шахістка
2003 рік — Олександр Гаркуша, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня в 17-річному віці
А також у цей день:
1922 — оголошено незалежність Єгипту від Великобританії
1956 — у США патентують мережевий кабель для комп'ютерів
1971 — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах
1984 — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим встановлює своєрідний досі не перевершений рекорд
2022 — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу