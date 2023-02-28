Джейми Ли Кертис поцеловала Мишель Йео в губы после победы на премии SAG Awards 2023 (видео)

Кертис переполняли эмоции, когда она выиграла категорию "Женщина-актер второго плана" за свою роль в фильме "Все везде и сразу".

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64-летняя голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила награду за выдающуюся роль актрисы второго плана на церемонии вручения наград SAG Awards 2023. После того, как было названо ее имя, восторженная Джейми Ли притянула Мишель Йео для поцелуя в губы, обняв лицо звезды руками. Об этом пишет ET.

Кертис также воспользовалась моментом в своем выступлении, в котором она высмеяла себя за то, что она "ребенок-непо". Она сказала, что Йео была причиной, по которой она подписалась на роль в "странном" фильме, который принес ей карьерный рост.

Когда репортер из ET спросил о поцелуе за кулисами после ее большой победы, Кертис, казалось, удивилась, узнав, что это произошло, поскольку она была в таком оцепенении после победы.

"Я поцеловала ее? Правда? — спросила Кертис. Ну, я люблю Мишель Йео. Я имею в виду, мы любим друг друга".

Перед большим шоу звезда фильмов ужасов на красной ковровой дорожке SAG Awards рассказала, что ей нравится оценка сезона наград за "Все везде и сразу".

"Это развлечение. Это сезон блестящих вещей. Это прекрасное внимание. Это искусство. Это возможность увидеть потрясающих людей в маскарадных костюмах, — поделилась Кертис. Но мы все настоящие люди и мы живем в мире, который находится в состоянии войны. И для большинства людей это очень тяжелая жизнь, и они смотрят на шоу-бизнес — или, когда я называю шоу-бизнесом — как отвлечение".

Также Фокус писал, что Джейми Ли Кертис посетила 34-ю ежегодную церемонию вручения Гильдии продюсеров Америки в Беверли-Хиллз, где фильм с ее участием "Все везде и сразу" одержал крупную победу.