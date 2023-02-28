Джеймі Лі Кертіс поцілувала Мішель Єо в губи після перемоги на премії SAG Awards 2023 (відео)

Кертіс переповнювали емоції, коли вона виграла категорію "Жінка-актор другого плану" за свою роль у фільмі "Все завжди і водночас".

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64-річна голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс отримала нагороду за визначну роль актриси другого плану на церемонії вручення нагород SAG Awards 2023. Після того, як було названо її ім'я, захоплена Джеймі Лі притягнула Мішель Єо для поцілунку в губи. Про це пише ET.

Кертіс також скористалася моментом у своєму виступі, де вона висміяла себе за те, що вона "дитина-непо". Вона сказала, що Єо була причиною, через яку вона підписалася на роль у "дивному" фільмі, який приніс їй кар'єрне зростання.

Коли репортер із ET запитав про поцілунок за лаштунками після її великої перемоги, Кертіс, здавалося, здивувалася, дізнавшись, що це сталося, оскільки вона була в такому заціпенінні після перемоги.

"Я поцілувала її? Правда? — запитала Кертіс. — Ну, я люблю Мішель Єо. Я маю на увазі, ми любимо одна одну".

Перед великим шоу зірка фільмів жахів на червоній килимовій доріжці SAG Awards розповіла, що їй подобається оцінка сезону нагород за "Все завжди і водночас".

"Це розвага. Це сезон блискучих речей. Це чудова увага. Це мистецтво. Це можливість побачити чудових людей у маскарадних костюмах, — поділилася Кертіс. — Але ми всі справжні люди, і ми живемо у світі, який перебуває у стані війни. І для більшості людей це дуже важке життя, і вони дивляться на шоу-бізнес або, коли я називаю шоу-бізнесом, як відволікання».

Також Фокус писав, що Джеймі Лі Кертіс відвідала 34 щорічну церемонію вручення Гільдії продюсерів Америки в Беверлі-Гіллз, де фільм за її участю "Все завжди і водночас" здобув велику перемогу.