64-річна Джеймі Лі Кертіс демонструє приголомшливу фігуру у сукні з глибоким вирізом

Зірка фільмів жахів з'явилася у стильному образі на церемонії вручення Producers Guild Awards.

Related video

64-річна голлівудська актриса Джеймі Лі Кертіс відвідала 34-ту щорічну церемонію вручення Гільдії продюсерів Америки у Беверлі-Гіллз, де фільм за її участю "Все завжди і водночас" здобув велику перемогу. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Хелловіна" продемонструвала свою приголомшливу фігуру, з'явившись червоною доріжкою в блискучій темно-синій сукні з глибоким вирізом. Дизайн наряду включав складання трохи нижче її грудей, що також допомогло підкреслити її декольте. Свій образ вона доповнила стильними чорними туфлями на підборах.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс Фото: Getty Images

Фільм "Все завжди і водночас" мав жорстку конкуренцію, оскільки серед інших дев'яти номінантів були "Аватар: Шлях води", "Банші Інішерина", "Чорна пантера: Ваканда назавжди", "Елвіс", "Фабельмани", "Ножі наголо 2 : Скляна цибуля".

З моменту виходу на екрани 25 березня 2022 року фільм зібрав у світовому прокаті 107,4 мільйонів доларів. Але оскільки він продовжує отримувати все більше нагород та почестей, його прибуток, ймовірно, зростатиме.

Фільм отримав 11 номінацій на майбутню премію "Оскар", у тому числі за найкращий фільм, за найкращу режисуру для Деніела Квана та Деніела Шейнерта, за найкращу жіночу роль для Мішель Єо, за найкращу чоловічу роль другого плану для Ке Хуй Цюань та за кращу роль другого плану для Кертіс та Стефані Сюй.

Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс була шокована, коли її ім'я назвали у категорії "Краща жіноча роль другого плану" за фільм "Все завжди і водночас" на кінопремії "Оскар".

Також Фокус писав, що напівоголена Джеймі Лі Кертіс з'явилася у новій зйомці для NYT.