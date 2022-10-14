Напівоголена 63-річна Джеймі Лі Кертіс з'явилася в новій зйомці для NYT

Акторка часто позує фотографам у відвертих образах, чим, безумовно, вражає своїх шанувальників.

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63-річна акторка Джеймі Лі Кертіс порадувала шанувальників новими шикарними знімками.

Зазначається, що актриса збирається в тривалу рекламну кампанію "Геловін закінчується". Це її останній фільм у багаторічній франшизі жахів.

Прем’єра кінострічки в Україні відбудеться вже 13 жовтня.

Кертіс популярна вже більше 44 років, але має неймовірно бадьорий вигляд. Там, де інші акторки сором'язливі, вона буде відвертою.

"Будь-то старість (вона вже досить довго не фарбує своє сиве волосся), залежність (Кертіс відкрито говорить про десятирічну залежність від вікодину, якої вона позбулася в 1999 році) або пластична хірургія (вона засуджує косметичні процедури після експериментів із ботоксом і ліпосакцією)", — пише NYT.

Раніше Фокус писав про те, що Джеймі Лі Кертіс відвідала весілля трансгендерного сина.