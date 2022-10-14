Полуобнаженная 63-летняя Джейми Ли Кертис появилась в новой съемке для NYT
Актриса часто позирует фоитографам в откровенных образах, чем, безусловно, впечатляет своих поклонников.
63-летняя актриса Джейми Ли Кертис порадовала поклонников новыми шикарными снимками..
Отмечается, что актриса собирается в длительную рекламную кампанию "Хэллоуин заканчивается". Это ее последний фильм в многолетней франшизе ужасов.
Премьера кинокартины в Украине состоится уже 13 октября.
Кертис популярна уже больше 44 лет, но обладает невероятно бодрящим образом. Там, где другие актрисы застенчивы, она будет откровенна.
"Будь то старость ( она уже довольно долго не красит свои седые волосы), зависимость ( Кертис открыто говорит о десятилетней зависимости от викодина, от которой она избавилась в 1999 году), или пластическая хирургия (она осуждает косметические процедуры после экспериментов с ботоксом и липосакцией)", — пишет NYT.
Ранее Фокус писал о том, что Джейми Ли Кертис посетила свадьбу сына-трансгендера.