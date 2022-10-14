Полуобнаженная 63-летняя Джейми Ли Кертис появилась в новой съемке для NYT

Актриса часто позирует фоитографам в откровенных образах, чем, безусловно, впечатляет своих поклонников.

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63-летняя актриса Джейми Ли Кертис порадовала поклонников новыми шикарными снимками..

Отмечается, что актриса собирается в длительную рекламную кампанию "Хэллоуин заканчивается". Это ее последний фильм в многолетней франшизе ужасов.

Премьера кинокартины в Украине состоится уже 13 октября.

Кертис популярна уже больше 44 лет, но обладает невероятно бодрящим образом. Там, где другие актрисы застенчивы, она будет откровенна.

"Будь то старость ( она уже довольно долго не красит свои седые волосы), зависимость ( Кертис открыто говорит о десятилетней зависимости от викодина, от которой она избавилась в 1999 году), или пластическая хирургия (она осуждает косметические процедуры после экспериментов с ботоксом и липосакцией)", — пишет NYT.

Ранее Фокус писал о том, что Джейми Ли Кертис посетила свадьбу сына-трансгендера.