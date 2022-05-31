Актриса Джейми Ли Кертис показала свадьбу сына-трансгендера в стиле World of Warcraft

Звезда фильмов "Правдивая ложь" и "Чумовая пятница" сама вела церемонию в костюме игрового персонажа

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Актриса Джейми Ли Кертис показала фото с свадьбы своей трансгендерной дочери Руби. Руби, которого ранее звали Томас, является фанатом видеоигр, так что и она сама, и ее невеста, и все приглашенные гости были в костюмах игровых персонажей. Об этом пишет People.

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Джейми сама вела церемонию бракосочетания и, являясь поклонницей серии игр World of Warcraft, нарядилась в костюм Джайны Праудмур.

[ + – ] Джейми Ли Кертис с счастливыми молодоженами Фото: Instagram curtisleejamie

Ее трансгендерная дочь Руби была в костюме персонажа игры SkullGirls, а ее невеста Кинтия – в наряде Эльфелт Валентайн, главной героини серии игр Guilty Gear.

[ + – ] Свадьба-косплей Фото: Instagram curtisleejamie

Джейми Ли еще в начале марте рассказывала на шоу Джимми Киммела, что планирует свадьбу своей дочери Руби и что это будет косплей-свадьба.

63-летняя актриса является фанаткой World of Warcraft, так что сразу предупредила, что будет на церемонии в костюме.

Напомним, Джейми Ли Кертис замужем за актером и композитором Кристофером Хейден-Гестом, 5-м бароном Хейден-Гестом. У пары двое приемных детей – Энни Гест и Томас Гест. Также Джейми Ли – крестная мать актера Джейка Джилленхола.

В прошлом году актриса рассказала, что Томас решил стать трансгендерной женщиной и теперь его зовут Руби.

[ + – ] Джейми Ли Кертис с Томасом-Руби на КомикКоне Фото: Instagram curtisleejamie

Сама Руби рассказывала, что осознала себя, как женщину еще в 16 лет, но долгое время это скрывала, опасаясь осуждения.

Напомним, в 2020 году актриса Эллен Пейдж сообщила, что теперь является трансгендерным мужчиной. Звезда сериала "Академия Амбрелла" заявила, что сменила пол и теперь ее зовут Эллиот.