Актриса Джеймі Лі Кертіс показала весілля сина-трансгендера в стилі World of Warcraft

Зірка фільмів "Правдива брехня" та "Чумова п'ятниця" сама вела церемонію в костюмі ігрового персонажа.

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Актриса Джеймі Лі Кертіс показала фото з весілля своєї трансгендерної дочки Рубі. Рубі, яку раніше звали Томас, є фанаткою відеоігор, тож і вона сама, і її наречена, і всі запрошені гості були в костюмах ігрових персонажів. Про це пише People.

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Джеймі сама вела церемонію одруження і, будучи прихильницею серії ігор World of Warcraft, вбралася в костюм Джайни Праудмур.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс зі щасливими молодятами Фото: Instagram curtisleejamie

Її трансгендерна дочка Рубі була в костюмі персонажа гри SkullGirls, а її наречена Кінтія — у вбранні Ельфелт Валентайн, головної героїні серії ігор Guilty Gear.

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[ + – ] Весілля-косплей Фото: Instagram curtisleejamie

Джеймі Лі ще на початку березня розповідала на шоу Джиммі Кіммела, що планує весілля своєї дочки Рубі та що це буде косплей-весілля.

63-річна акторка є фанаткою World of Warcraft, тому відразу попередила, що буде на церемонії в костюмі.

Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс одружена з актором і композитором Крістофером Гейден-Гестом, 5-м бароном Гейден-Гестом. У пари двоє прийомних дітей — Енні Гест і Томас Гест. Також Джеймі Лі – хрещена мати актора Джейка Джилленгола.

Минулого року акторка розповіла, що Томас вирішив стати трансгендерною жінкою, і тепер його звуть Рубі.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс із Томасом-Рубі на "КомікКоні" Фото: Instagram curtisleejamie

Сама Рубі розповідала, що усвідомила себе як жінку ще в 16 років, але довгий час це приховувала, побоюючись засудження.

Нагадаємо, 2020 року а Елкторкален Пейдж повідомила, що тепер є трансгендерним чоловіком. Зірка серіалу "Академія Амбрелла" заявила, що змінила стать, і тепер її звуть Елліот.