Актриса Джеймі Лі Кертіс показала весілля сина-трансгендера в стилі World of Warcraft
Зірка фільмів "Правдива брехня" та "Чумова п'ятниця" сама вела церемонію в костюмі ігрового персонажа.
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Актриса Джеймі Лі Кертіс показала фото з весілля своєї трансгендерної дочки Рубі. Рубі, яку раніше звали Томас, є фанаткою відеоігор, тож і вона сама, і її наречена, і всі запрошені гості були в костюмах ігрових персонажів. Про це пише People.
Джеймі сама вела церемонію одруження і, будучи прихильницею серії ігор World of Warcraft, вбралася в костюм Джайни Праудмур.
Її трансгендерна дочка Рубі була в костюмі персонажа гри SkullGirls, а її наречена Кінтія — у вбранні Ельфелт Валентайн, головної героїні серії ігор Guilty Gear.
Джеймі Лі ще на початку березня розповідала на шоу Джиммі Кіммела, що планує весілля своєї дочки Рубі та що це буде косплей-весілля.
63-річна акторка є фанаткою World of Warcraft, тому відразу попередила, що буде на церемонії в костюмі.
Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс одружена з актором і композитором Крістофером Гейден-Гестом, 5-м бароном Гейден-Гестом. У пари двоє прийомних дітей — Енні Гест і Томас Гест. Також Джеймі Лі – хрещена мати актора Джейка Джилленгола.
Минулого року акторка розповіла, що Томас вирішив стати трансгендерною жінкою, і тепер його звуть Рубі.
Сама Рубі розповідала, що усвідомила себе як жінку ще в 16 років, але довгий час це приховувала, побоюючись засудження.
Нагадаємо, 2020 року а Елкторкален Пейдж повідомила, що тепер є трансгендерним чоловіком. Зірка серіалу "Академія Амбрелла" заявила, що змінила стать, і тепер її звуть Елліот.