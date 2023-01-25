Джеймі Лі Кертіс та Пол Мескаль були вражені своїми номінаціями на "Оскар"

Сара Мішель Геллар, подруга Брендана Фрейзера, номінованого за роль у фільмі "Кит", не змогла стримати сліз.

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Напередодні оголосили номінантів на кінопремію "Оскар", і з'ясувалося, що багато селебріті зовсім не очікували, що отримають номінацію, що дуже почесно. Так, Джеймі Лі Кертіс і Пол Мескаль були у захваті. Про це пише Daily Mail.

64-річна акторка Джеймі Лі Кертіс була шокована, коли її ім'я назвали в категорії "Краща жіноча роль другого плану" за фільм "Все всюди й водночас".

Вона прикрила рота рукою, схопилася за голову, а потім кинулася в обійми свого чоловіка Крістофера Геста. "Ось як виглядає сюрприз!" — підписала вона знімки.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс

Для Джеймі Лі, дочки відомих акторів Тоні Кертіса та Джанет Лі, це була перша номінація. Хоч вона дебютувала на кіноекрані ще в 1977 році (це була крихітна роль у серіалі "Коломбо"), вона вигравала лише "Золотий Глобус" та BAFTA.

А Пол Мескаль, якого називають новим бойфредом Анджеліни Джолі, лише починає свою акторську кар'єру.

[ + – ] Пол Мескаль приголомшений, отримавши номінацію на "Оскар" Фото: Соцмережi

Його фото з приголомшеним і щасливим виразом обличчя запостила сестра Нелл. Пол номінований у категорії "Найкращий актор" за роль у фільмі "Сонце моє".

Але решта номінантів складуть йому жорстку конкуренцію. Адже також за перемогу змагатимуться Остін Батлер ("Елвіс"), Колін Фаррелл ("Банші Інішерина"), Брендан Фрейзер ("Кит") та Білл Наї ("Живий").

Подруга Брендана Фрейзера, Сара Мішель Геллар, з якою вони разом знімалися у фільмі "Повітря, яким я дихаю" у 2007 році, була однією з перших, хто привітав її з номінацією. І зірка "Баффі" не змогла стримати сліз.

[ + – ] Сара Мішель Геллар першою привітала Брендана Фрейзера з номінацією

"Я в халаті і я плачу", — сказала акторка.

Цікаво, але список номінацій демонструє, що Голлівуд нарешті прислухається до глядачів і віддає належне касовим хітам, а не артхаусним фаворитам. І на користь цього факту говорить те, що "Топ Ґан: Меверік" був номінований на п'ять "Оскарів".

Картина "Все всюди й водночас" отримала десять номінацій, а "Банші Інішерина" — вісім номінацій. Обидва фільми отримали "Золотий глобус" на початку цього місяця.

"Елвіс" База Лурманна отримав сім номінацій.

І цікаво, але Ана Де Армас номінована в категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Блондинка", тоді як цей фільм став "фаворитом" антипремії "Золота малина".

95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 12 березня і її вестиме Джиммі Кіммел.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які фільми й актори були номіновані на премію "Оскар".