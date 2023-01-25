Джейми Ли Кертис и Пол Мескаль были поражены своими номинациями на "Оскар"

А Сара Мишель Геллар, подруга Брендана Фрейзера, номинированного за роль в фильме "Кит", не смогла сдержать слез.

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Накануне объявили номинантов на кинопремию "Оскар", и оказалось, что многие селебрити совершенно не ожидали, что получат номинацию, что весьма почетно. Так, Джейми Ли Кертис и Пол Мескаль были в восторге. Об этом пишет Daily Mail.

64-летняя актриса Джейми Ли Кертис была шокирована, когда ее имя назвали в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Все везде и сразу".

Она прикрыла рот рукой, схватилась за голову, а потом бросилась в объятия своего мужа Кристофера Геста. "Вот как выглядит сюрприз!", — подписала она снимки.

[ + – ] Джейми Ли Кертис

Для Джейми Ли, дочери известных актеров Тони Кертиса и Джанет Ли, это была первая номинация. Хоть она дебютировала на киноэкране еще в 1977 году (это была крохотная роль в сериале "Коломбо"), она выигрывала только "Золотой Глобус" и BAFTA.

А Пол Мескаль, которого называют новым бойфредом Анджелины Джоли, только начинает свою актерскую карьеру.

[ + – ] Пол Мескаль ошарашен, получив номинацию на "Оскар" Фото: Соцсети

Его фото с ошарашенным и счастливым выражением лица запостила его сестра Нелл. Пол номинирован в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Солнце мое".

Но остальные номинанты составят ему жесткую конкуренцию. Ведь также за победу поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит") и Билл Найи ("Живой").

Подруга Брендана Фрейзера, Сара Мишель Геллар, с которой они вместе снимались в фильме "Воздух, которым я дышу" в 2007 году, была одной из первых, кто поздравил его с номинацией. И звезда "Баффи" не смогла сдержать слез.

[ + – ] Сара Мишель Геллар первой поздравила Брендана Фрейзера с номинацией

"Я в халате и я рыдаю", — сказала актриса.

Интересно, но список номинаций демонстрирует, что Голливуд, наконец, прислушивается к зрителям и отдает должное кассовым хитам, а не артхаусным фаворитам. И в пользу этого факта говорит то, что "Лучший стрелок: Маверик" был номинирован на пять "Оскаров".

Картина "Все везде и сразу" получила десять номинаций, а "Банши Инишерина" — восемь номинаций. Оба фильма получили "Золотой глобус" в начале этого месяца.

"Элвис" База Лурманна получил семь номинаций.

И забавно, но Ана Де Армас номинирована в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Блондинка", тогда как этот же фильм стал "фаворитом" антипремии "Золотая малина".

95-я церемония вручения премии "Оскар", состоится 12 марта и ее будет вести Джимми Киммел.

Напомним, ранее Фокус писал, какие фильмы и актеры были номинированы на премию "Оскар".