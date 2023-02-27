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Стиль жизни

64-летняя Джейми Ли Кертис демонстрирует потрясающую фигуру в платье с глубоким вырезом

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Фото: Getty Images | Джейми Ли Кертис

Звезда фильмов ужасов появилась в стильном образе на церемонии вручения Producers Guild Awards.

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64-летняя голливудская актриса Джейми Ли Кертис посетила 34-ю ежегодную церемонию вручения Гильдии продюсеров Америки в Беверли-Хиллз, где фильм с ее участием "Все везде и сразу" одержал крупную победу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Хэллоуина" продемонстрировала свою потрясающую фигуру, появившись красной дорожке в блестящем темно-синем платье с глубоким вырезом. Дизайна наряда включал сборку чуть ниже ее груди, что также помогло подчеркнуть ее декольте. Свой образ она дополнила стильными черными туфлями на каблуках.

Джейми Ли Кертис Fullscreen
Джейми Ли Кертис
Фото: Getty Images

У фильма "Все везде и сразу" была жесткая конкуренция, так как среди других девяти номинантов были "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Черная пантера: Ваканда навсегда", "Элвис", "Фабельманы", "Достать ножи: Стеклянная луковица".

С момента выхода на экраны 25 марта 2022 года фильм собрал в мировом прокате 107,4 миллиона долларов. Но поскольку он продолжает получать все больше наград и почестей, его прибыль, вероятно, будет расти.

Фильм получил 11 номинаций на предстоящую премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, за лучшую режиссуру для Дэниела Квана и Дэниела Шейнерта, за лучшую женскую роль для Мишель Йео, за лучшую мужскую роль второго плана для Ке Хуй Цюань и за лучшую женскую роль второго плана для Кертис и Стефани Сюй.

Напомним, Джейми Ли Кертис была шокирована, когда ее имя назвали в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Все везде и сразу" на кинопремии "Оскар".

Также Фокус писал, что полуобнаженная Джейми Ли Кертис появилась в новой съемке для NYT.