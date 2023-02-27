64-летняя Джейми Ли Кертис демонстрирует потрясающую фигуру в платье с глубоким вырезом

Звезда фильмов ужасов появилась в стильном образе на церемонии вручения Producers Guild Awards.

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64-летняя голливудская актриса Джейми Ли Кертис посетила 34-ю ежегодную церемонию вручения Гильдии продюсеров Америки в Беверли-Хиллз, где фильм с ее участием "Все везде и сразу" одержал крупную победу. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Хэллоуина" продемонстрировала свою потрясающую фигуру, появившись красной дорожке в блестящем темно-синем платье с глубоким вырезом. Дизайна наряда включал сборку чуть ниже ее груди, что также помогло подчеркнуть ее декольте. Свой образ она дополнила стильными черными туфлями на каблуках.

[ + – ] Джейми Ли Кертис Фото: Getty Images

У фильма "Все везде и сразу" была жесткая конкуренция, так как среди других девяти номинантов были "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Черная пантера: Ваканда навсегда", "Элвис", "Фабельманы", "Достать ножи: Стеклянная луковица".

С момента выхода на экраны 25 марта 2022 года фильм собрал в мировом прокате 107,4 миллиона долларов. Но поскольку он продолжает получать все больше наград и почестей, его прибыль, вероятно, будет расти.

Фильм получил 11 номинаций на предстоящую премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, за лучшую режиссуру для Дэниела Квана и Дэниела Шейнерта, за лучшую женскую роль для Мишель Йео, за лучшую мужскую роль второго плана для Ке Хуй Цюань и за лучшую женскую роль второго плана для Кертис и Стефани Сюй.

Напомним, Джейми Ли Кертис была шокирована, когда ее имя назвали в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Все везде и сразу" на кинопремии "Оскар".

Также Фокус писал, что полуобнаженная Джейми Ли Кертис появилась в новой съемке для NYT.