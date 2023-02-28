Школьная подруга Мадонны продает альбом с фото юной певицы

Поп-дива в 1970-х училась в средней школе Рочестера Адамса, играла в пьесах и была членом группы поддержки.

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Школьная подруга Мадонны Лори Сноу продает ежегодник школы Рочестера Адамса за 1975 год, в котором есть фото молодой Мадонны и даже стишок-лимерик, который мисс Чикконе посвятила Лори. Цена на уникальный лот стартует с 3500 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна фигурирует в ежегоднике средней школы Рочестера Адамса за 1975 год. В нем есть несколько снимков будущей суперзвезды, в том числе и фото черноволосой певицы, танцующей на сцене.

[ + – ] Фото Мадонны в школьном альбоме Фото: Nate D Sanders

Тогда Мадонне была 17 лет. С владелицей ежегодника она училась несколько лет, и, судя по всему, они были подругами. Мадонна даже посвятила Лори лимерик, в котором назвала ее "отличной девчонкой" и упомянула, что она "хороша в сексе".

"Кроме того, что у вас прекрасный голос и нрав, у вас отличная порода! Возвращайся в Рок-Честер и навести меня. Я думаю о тебе и скучаю по тебе (Честное слово). Удачи, Мадонна", — написала будущая певица в ежегоднике.

В документальном фильме "Правда или действие" Мадонна рассказывала, что ей нравилось писать забавные стихи для своих школьных друзей.

[ + – ] Фамилия Мадонны была написана с ошибкой Фото: Nate D Sanders

Примечательно, но фамилия Мадонны написана с ошибками. Годы спустя это стало одной из причин, почему она перестала использовать ее, сделав свое собственное имя сценическим именем.

Популярность Мадонна обрела лишь в 1983 году, когда выпустила дебютный альбом.

[ + – ] Фото Мадонны в школьном альбоме Фото: Nate D Sanders

Напомним, Мадонна Луиза Чикконе училась в католических школах и была в группе поддержки баскетбольной команды. Старшие классы закончила в светской школе, где впервые не носила школьную форму и играла в театральных постановках. Будущая звезда была отличницей, хоть иногда ее поведение и возмущало ее отца, который был католиком и придерживался строгих взглядов.

Мадонна окончила школу экстерном в 1976 году за полгода до выпускных экзаменов. И продолжила заниматься танцами в Мичиганскогом университете, переехав в Анн-Арбор. Из-за этого она окончательно рассорилась с отцом, который хотел, чтобы она стала юристом, или врачом.

Семья, в том числе братья и сестры, Мадонну не поддерживали. Недавно стало известно, что в нищете умер ее старший брат Энтони. Певица неоднократно предлагала ему помощь, но он всякий раз отказывался.