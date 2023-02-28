Шкільна подруга Мадонни продає альбом із фото юної співачки

Поп-діва в 1970-х навчалася у середній школі Рочестера Адамса, грала у п'єсах та була членом групи підтримки.

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Шкільна подруга Мадонни Лорі Сноу продає щорічник школи Рочестера Адамса за 1975 рік, де є фото молодої Мадонни і навіть віршик-лімерик, який міс Чикконе присвятила Лорі. Ціна за унікальний лот стартує від 3500 доларів. Про це пише Daily Mail.

Мадонна фігурує у щорічнику середньої школи Рочестера Адамса за 1975 рік. У ньому є кілька знімків майбутньої суперзірки, зокрема і фото чорнявої співачки, що танцює на сцені.

[ + – ] Фото Мадонни у шкільному альбомі Фото: Nate D Sanders

Тоді Мадонні було 17 років. З власницею щорічника вона вчилася декілька років, і, судячи з усього, вони були подругами. Мадонна навіть присвятила Лорі лімерик, у якому назвала її "чудовим дівчиськом" і згадала, що вона "хороша в сексі".

"Крім того, що у вас прекрасний голос і вдача, у вас чудова порода! Повертайся в Рок-Честер і навідай мене. Я думаю про тебе і сумую за тобою (Чесне слово). Удачі, Мадонна", — написала майбутня співачка в щорічнику.

У документальному фільмі "Правда чи дія" Мадонна розповідала, що їй подобалося писати кумедні вірші для своїх шкільних друзів.

[ + – ] Прізвище Мадонни було написане з помилкою Фото: Nate D Sanders

Примітно, але прізвище Мадонни написане помилково. Через роки це стало однією з причин, чому вона перестала використовувати його, зробивши своє власне ім'я сценічним ім'ям.

Популярності Мадонна набула лише 1983 року, коли випустила дебютний альбом.

[ + – ] Фото Мадонни у шкільному альбомі Фото: Nate D Sanders

Нагадаємо, Мадонна Луїза Чікконе навчалася у католицьких школах і була в групі підтримки баскетбольної команди. Старші класи закінчила у світській школі, де вперше не носила шкільну форму та грала у театральних постановках. Майбутня зірка була відмінницею, хоч іноді її поведінка і обурювала її батька, який був католиком і тримався суворих поглядів.

Мадонна закінчила школу екстерном у 1976 році за пів року до випускних іспитів. І продовжила займатися танцями в університеті Мічигану, переїхавши в Анн-Арбор. Через це вона остаточно посварилася з батьком, який хотів, щоб вона стала юристом чи лікарем.

Сім'я, зокрема брати та сестри, Мадонну не підтримували. Нещодавно стало відомо, що в злиднях помер її старший брат Ентоні. Співачка неодноразово пропонувала йому допомогу, але він щоразу відмовлявся.