Женщина, лишившая принца Гарри девственности, продает странный подарок от него

Подруга принца Гарри, которая утверждает, что она "пожилая женщина", с которой он потерял девственность, продает с аукциона один из его подарков.

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40-летняя Саша Уолпол — ныне печально известная женщина, лишившая принца Гарри девственности, когда он был еще подростком, — теперь продает один из подарков, которые он ей подарил. Об этом пишет The Post.

Как отмечается, Саша продает этот предмет с аукциона, чтобы собрать деньги для жертв землетрясения в Турции и Сирии.

Подарком стала кукла Мисс Пигги, одетая в розово-оранжевый тропический наряд. Кукла набита "салфеткой", которую 38-летний герцог Сассекский якобы вложил в ее бюстгальтер.

Гарри выиграл приз в Торп-парке в графстве Суррей, Англия, и подарил его Уолпол на ее 19-летие вместе с открыткой, на которой он написал: "С любовью, Баз" — его тогдашнее прозвище.

Игрушка в настоящее время выставлена на eBay с самой высокой ставкой чуть более 2000 долларов по состоянию на утро понедельника.

Фото: Скриншот

The Post обратилась к Уолпол за комментарием. В рекламе Уолпол называет куклу "красочной частью королевской истории", поскольку Гарри подарил ее ей в ночь, "когда он потерял девственность".

"Я надеюсь, что эта красочная часть королевских реликвий станет отличной темой для разговора для тех, кто победит, и внесет вклад в преодоление последствий стихийного бедствия в Турции и Сирии — гораздо более важного вопроса, чем принцы и их любовники. Я была тронута разрушительным турецко-сирийским землетрясением, чтобы выставить на аукцион эту дерзкую часть королевской истории", — рассказала она, отметив, что "вырученные средства пойдут в Комитет по чрезвычайным ситуациям".

Напомним, в одной из глав своих скандальных мемуаров "Запасной", герцог Сассекский признался, что потерял девственность в 17 лет с женщиной "старше его" в поле за пабом.

Машинистка экскаватора Саша Уолпол призналась, что именно с ней у принца Гарри был первый сексуальный опыт. Во время разговора с журналистами женщина подтвердила, что все, о чем написал принц Гарри в мемуарах, правда. Впрочем, отметила, что она была уж не слишком старше него – тогда Гарри было 16, а Саше – 19 лет.