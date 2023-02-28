Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Женщина, лишившая принца Гарри девственности, продает странный подарок от него

Принц Гарри книга, принц Гарри мемуары, принц Гарри скандал. герцог Сассекский, принц Гарри и меган маркл
Фото: Getty | Принц Гарри

Подруга принца Гарри, которая утверждает, что она "пожилая женщина", с которой он потерял девственность, продает с аукциона один из его подарков.

Related video

40-летняя Саша Уолпол — ныне печально известная женщина, лишившая принца Гарри девственности, когда он был еще подростком, — теперь продает один из подарков, которые он ей подарил. Об этом пишет The Post.

Как отмечается, Саша продает этот предмет с аукциона, чтобы собрать деньги для жертв землетрясения в Турции и Сирии.

Подарком стала кукла Мисс Пигги, одетая в розово-оранжевый тропический наряд. Кукла набита "салфеткой", которую 38-летний герцог Сассекский якобы вложил в ее бюстгальтер.

Гарри выиграл приз в Торп-парке в графстве Суррей, Англия, и подарил его Уолпол на ее 19-летие вместе с открыткой, на которой он написал: "С любовью, Баз" — его тогдашнее прозвище.

Игрушка в настоящее время выставлена на eBay с самой высокой ставкой чуть более 2000 долларов по состоянию на утро понедельника.

Fullscreen
Фото: Скриншот

The Post обратилась к Уолпол за комментарием. В рекламе Уолпол называет куклу "красочной частью королевской истории", поскольку Гарри подарил ее ей в ночь, "когда он потерял девственность".

"Я надеюсь, что эта красочная часть королевских реликвий станет отличной темой для разговора для тех, кто победит, и внесет вклад в преодоление последствий стихийного бедствия в Турции и Сирии — гораздо более важного вопроса, чем принцы и их любовники. Я была тронута разрушительным турецко-сирийским землетрясением, чтобы выставить на аукцион эту дерзкую часть королевской истории", — рассказала она, отметив, что "вырученные средства пойдут в Комитет по чрезвычайным ситуациям".

Напомним, в одной из глав своих скандальных мемуаров "Запасной", герцог Сассекский признался, что потерял девственность в 17 лет с женщиной "старше его" в поле за пабом.

Машинистка экскаватора Саша Уолпол призналась, что именно с ней у принца Гарри был первый сексуальный опыт. Во время разговора с журналистами женщина подтвердила, что все, о чем написал принц Гарри в мемуарах, правда. Впрочем, отметила, что она была уж не слишком старше него – тогда Гарри было 16, а Саше – 19 лет.