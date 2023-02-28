Жінка, яка позбавила принца Гаррі невинності, продає дивний подарунок від нього

Подруга принца Гаррі, яка стверджує, що вона "літня жінка", з якою він втратив цноту, продає з аукціону один із його подарунків.

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40-річна Саша Волпол — нині сумнозвісна жінка, яка позбавила принца Гаррі невинності, коли він був ще підлітком, — тепер продає один із подарунків, які він подарував їй. Про це пише The Post.

Як зазначається, Саша продає цей предмет з аукціону, щоб зібрати гроші для жертв землетрусу в Туреччині та Сирії.

Подарунком стала лялька Міс Піггі, одягнена в рожево-жовтогарячий тропічний наряд. Лялька набита "серветкою", яку 38-річний герцог Сассекський нібито вклав у її бюстгальтер.

Гаррі виграв приз у Торп-парку в графстві Суррей, Англія, і подарував його Волпол на її 19-річчя разом із листівкою, на якій він написав: "З любов'ю, Баз" — його тодішнє прізвисько.

Іграшка зараз виставлена на eBay з найвищою ставкою трохи більше ніж 2 000 доларів станом на ранок понеділка.

Фото: Скриншот

The Post звернулася до Волпол за коментарем. У рекламі Волпол називає ляльку "барвистою частиною королівської історії", оскільки Гаррі подарував її їй у ніч, "коли він втратив цноту".

"Я сподіваюся, що ця барвиста частина королівських реліквій стане чудовою темою для розмови для тих, хто переможе, і зробить внесок у подолання наслідків стихійного лиха в Туреччині та Сирії — набагато важливішого питання, ніж принци та їхні коханці. Я була зворушена руйнівним турецько-сирійським землетрусом, щоб виставити на аукціон цю зухвалу частину королівської історії", — розповіла вона, зазначивши, що "виручені кошти підуть до Комітету з надзвичайних ситуацій".

Нагадаємо, в одній з глав своїх скандальних мемуарів "Запасний", герцог Сассекський зізнався, що втратив невинність у 17 років із жінкою "старшою за нього" в полі за пабом.

Машиністка екскаватора Саша Волпол зізналася, що саме з нею у принца Гаррі був перший сексуальний досвід. Під час розмови із журналістами жінка підтвердила, що все, що написав принц Гаррі в мемуарах, правда. Втім, зазначила, що вона була вже не надто старша за нього — тоді Гаррі було 16, а Саші — 19 років.