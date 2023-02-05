Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі, розповіла, де і як стався їх перший інтим

Перша партнерка принца Саша Велпоул розповіла, що їх інтимний зв'язок тривав лише 5 хвилин. Як доказ своїх слів 40-річна жінка надала спільні архівні знімки з Гаррі.

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В одній з глав своїх скандальних мемуарів "Запасний", герцог Сассекський зізнався, що втратив цноту в 17 років із жінкою "старшою за нього" в полі за пабом. Зараз та сама жінка дала про себе знати. Про це пише Daily Mail.

40-річна машиністка екскаватора Саша Велпоул зізналася, що саме з нею у принца Гаррі був перший сексуальний досвід. Під час розмови із журналістами жінка підтвердила, що все, про що написав принц Гаррі в мемуарах, правда. Втім, зазначила, що вона була вже не надто старша за нього — тоді Гаррі було 16, а Саші — 19 років.

Як доказ того, що Велпоул справді та жінка, з якою принц Гаррі втратив цноту, вона надала архівні фото, де зображена з молодим герцогом і показала той самий паб, біля якого все сталося.

Велпоул згадала, що цього дня вона в пабі святкувала день народження. Напередодні її кинув бойфренд, і вона була засмучена. Гаррі намагався підтримати подругу, обіймаючи її. Жінка стверджує, що займалася сексом із Гаррі в полі після того, як вони добре напилися і вийшли з паба, щоб покурити і потім втекти від охоронців Гаррі.

"Це було пристрасно, інтенсивно. Ми обидва все розуміли. Від поцілунку він досить швидко перейшов на підлогу. Це було гаряче, феєрично. Це було чудово, тому що ми не повинні були цього робити. Для мене він не був "принцем Гаррі", це був Гаррі, мій друг. Ситуація трохи вийшла з-під контролю, ми не збиралися цього робити, я не знала, що він незайманий, але він жодним чином цього не показував — здавалося, він знав, що робить, це було швидко, дико, захоплююче. Ми обидва були п'яні", — поділилася спогадами Велпоул.

Вона додала, що інтим між ними тривав п'ять хвилин. Після чого вони обоє одягнулися і домовилися повернутися в паб різними напрямками.

Схильність принца Гаррі до зрілих жінок, старших за нього, добре відома. Ще до виходу мемуарів акторка Ліз Герлі одразу заявила, що це не з нею був перший секс принца, тому що висловлювалися і такі припущення, а Герлі подобалася Гаррі.

Також, за чутками, він зустрічався з ведучою Наталі Пінкхем, яка була старша за нього на сім років і буквально переслідував дизайнерку інтер'єрів Кетрін Оммані, яка була на 13 років старша за нього в 2006 році. Тоді принцові був 21 рік.