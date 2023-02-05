Женщина, лишившая девственности принца Гарри, рассказала, где и как произошел их первый интим

Первая партнерша принца Саша Велпоуп рассказала, что их интимная связь длилась всего 5 минут. В качестве доказательств своих слов 40-летняя женщина предоставила совместные архивные снимки с Гарри.

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В одной из глав своих скандальных мемуаров "Запасной", герцог Сассекский признался, что потерял девственность в 17 лет с женщиной "старше его" в поле за пабом. Сейчас та самая женщина дала о себе знать. Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя машинистка экскаватора Саша Велпоул призналась, что именно с ней у принца Гарри был первый сексуальный опыт. Во время разговора с журналистами женщина подтвердила, что все, о чем написал принц Гарри в мемуарах, правда. Впрочем, отметила, что она была уж не слишком старше него – тогда Гарри было 16, а Саше – 19 лет.

Как доказательство того, что Велпоул действительно та женщина, с которой принц Гарри потерял девственность, она предоставила архивные фото, где изображена с молодым герцогом и показала тот же паб, возле которого все произошло.

Велпоул вспомнила, что в этот день она в пабе праздновала день рождения. Накануне ее бросил бойфренд, и она была огорчена. Гарри пытался всячески поддержать подругу, обнимая ее. Женщина утверждает, что занималась сексом с Гарри в поле после того, как они здорово напились и вышли из паба, чтобы покурить и потом скрыться от телохранителей Гарри.

"Это было страстно, интенсивно. Мы оба все понимали. От поцелуя он довольно быстро перешел на пол. Это было горячо, феерично. Это было прекрасно, потому что мы не должны были этого делать. Для меня он не был "принцем Гарри", это был Гарри, мой друг. Ситуация немного вышла из-под контроля, мы не собирались этого делать, я не знала, что он девственник, но он никоим образом этого не показывал – казалось, он знал, что делает. Это было быстро, дико, увлекательно. Мы оба были пьяны", — поделилась воспоминаниями Велпоул.

Она добавила, что интим между ними длился пять минут. После чего они оба оделись и договорились вернуться в паб разными направлениями.

Склонность принца Гарри к зрелым женщинам, старше его, хорошо известна. Еще до выхода мемуаров актриса Лиз Херли сразу заявила, что это не с ней был первый секс принца, потому что высказывались и такие предположения, а Херли нравилась Гарри.

Также, по слухам, он встречался с ведущей Натали Пинкхэм, которая была старше его на семь лет и буквально преследовал дизайнера интерьеров Кэтрин Омманни, которая была на 13 лет старше его в 2006 году. Тогда принцу был 21 год.