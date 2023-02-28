Актриса Кристина Эпплгейт больше не будет сниматься из-за тяжелого заболевания

Звезда "Друзей" призналась, что сниматься в последнем проекте было очень тяжело из-за рассеянного склероза.

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51-летняя актриса Кристина Эпплгейт, звезда сериала "Друзья" и фильмов "Милашка" и "Марс атакует", недавно появилась на красной дорожке престижной кинопремии SAG Awards 2023, но призналась, что это ее последнее посещение подобного мероприятия. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса была номинирована за роль в сериале "Мертв для меня", однако награду получила Джин Смарт, за роль Деборы Вэнс в популярном сериале HBO "Взломщики". Несмотря на поражение, Эпплгейт искренне порадовалась за коллегу.

Эпплгейт призналась, что уже два года страдает от рассеянного склероза и к тому же недавно перенесла рак. Так что даже простой визит на кинопремию стал для нее настоящим испытанием.

Актриса опиралась на трость на красной дорожке и ее поддерживала ее дочь Сейди Грейс ЛиНобли.

[ + – ] Кристина Эпплгейт с дочерью Фото: Getty Images

Кристина объявила о том, что больше не будет сниматься.

"Это шоу для меня имеет большое значение. Прямо сейчас я не могу себе представить, что встану в 5 утра и проведу на съемочной площадке от 12 до 14 часов. В данный момент для меня это невозможно", — сообщила Эпплгейт.

Сейчас звезда занимается озвучкой мультфильмов и сериалов.

"Я делаю тонну озвучки, чтобы заработать деньги и убедиться в том, что моя дочь накормлена и в нашем доме есть все, что нужно", — сказала обладательница "Эмми".

Она призналась, что хоть ее роль циничной вдовы Джен Хардинг в "Мертв для меня" и была высоко оценена кинокритиками, но сниматься ей было очень тяжело.

[ + – ] Кристина Эпплгейт в сериале "Мертв для меня" Фото: Скриншот

В съемках даже пришлось сделать перерыв в несколько месяцев, чтобы она могла пройти лечение. Съемки возобновились в январе 2022 года и завершились к февралю. Актрисе приходилось пользоваться инвалидным креслом и тростью, в сценах, когда ей приходилось стоять, ее незаметно поддерживали.

"Бывало, когда я срывалась на съемочной площадке и говорила: "Я не могу, нам нужно сделать перерыв, мне нужно полчаса", так что все обрадовались, когда съемки завершились", — рассказала актриса.

В ноябре Кристина получила звезду на Голливудской аллее славы, что было ее первым выходом в свет с тех пор, как ей поставили диагноз рассеянный склероз.

Напомним, также звезду на Аллее славы получила Кортни Кокс, еще одна звезда сериала "Друзья".