Акторка Крістіна Епплгейт більше не зніматиметься через важке захворювання

Зірка "Друзів" зізналася, що зніматися в останньому проєкті було дуже важко через розсіяний склероз.

Related video

51-річна акторка Крістіна Епплгейт, зірка серіалу "Друзі" та фільмів "Кралечка" та "Марс атакує", нещодавно з'явилася на червоній доріжці престижної кінопремії SAG Awards 2023, але зізналася, що це її останнє відвідування такого заходу. Про це пише Daily Mail.

Акторку було номіновано за роль у серіалі "Мертвий для мене", проте нагороду отримала Джин Смарт, за роль Дебори Венс у популярному серіалі HBO "Зломщики". Незважаючи на поразку, Епплгейт щиро потішилася за колегу.

Епплгейт зізналася, що вже два роки страждає на розсіяний склероз і до того ж нещодавно перенесла рак. Тож навіть простий візит на кінопремію став для неї справжнім випробуванням.

Акторка спиралася на тростину на червоній доріжці і її підтримувала її дочка Сейді Грейс ЛіНоблі.

[ + – ] Крістіна Епплгейт із дочкою Фото: Getty Images

Крістіна оголосила про те, що більше не зніматиметься.

"Це шоу для мене має велике значення. Прямо зараз я не можу собі уявити, що стану в 5 ранку і проведу на знімальному майданчику від 12 до 14 години. Наразі для мене це неможливо", — повідомила Епплгейт.

Зараз зірка займається озвученням мультфільмів і серіалів.

"Я роблю тонну озвучки, щоб заробити гроші та переконатися в тому, що моя дочка нагодована і в нашому будинку є все, що потрібно", — сказала володарка "Еммі".

Вона зізналася, що хоч її роль цинічної вдови Джен Хардінг у "Мертвий для мене" і була високо оцінена кінокритиками, але зніматися їй було дуже важко.

[ + – ] Крістіна Епплгейт у серіалі "Мертвий для мене" Фото: Скриншот

У зйомках навіть довелося зробити перерву кілька місяців, щоб вона могла пройти лікування. Зйомки відновилися у січні 2022 року та завершилися до лютого. Акторці доводилося користуватися інвалідним кріслом і тростиною, у сценах, коли їй доводилося стояти, її непомітно підтримували.

"Бувало, коли я зривалася на знімальному майданчику і казала: "Я не можу, нам потрібно зробити перерву, мені потрібно пів години", тож всі зраділи, коли зйомки завершилися", — розповіла акторка.

У листопаді Крістіна отримала зірку на Голлівудській алеї слави, що було її першим виходом з того часу, як їй поставили діагноз розсіяний склероз.

Нагадаємо, також зірку на Алеї слави здобула Кортні Кокс, ще одна зірка серіалу "Друзі".