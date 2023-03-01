Гай Ричи рассказал о работе над третьей частью "Шерлока Холмса"

Оказалось, что режиссер больше не будет заниматься этим проектом, и сценарий пишет Роберт Дауни-младший.

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Британский режиссер Гай Ричи известен своим неповторимым стилем и уникальным режиссерским подходом. И одним из его самых интересных проектов являются фильмы о Шерлоке Холмсе. Именно бывший муж Мадонны взял культового персонажа и показал его совершенно не так, как себе представляли поклонники. Однако получилось отлично – оба фильма Гая Ричи о Холмсе собрали в прокате более миллиарда долларов. Но выяснилось, что над третьим фильмом работает совсем другая команда. Об этом пишет Collider.

Ричи ответил, не говоря ни да, ни нет, про съемки третьего фильма, отметив, что теперь не занимается съемками.

"Ну, честно говоря, я предоставил это Роберту Дауни-младшему. Роберт хотел взять на себя ответственность за это. Мяч на его стороне, поэтому он отвечает за сценарий, он отвечает за все. Я нахожусь в стороне, пока не настало время, чтобы я вмешался", — сказал режиссер.

Напомним, в двух первых фильмах именно Роберт Дауни-младший сыграл Шерлока, Джуд Лоу – доктора Ватсона, а Рэйчел МакАдамс — авантюристку Ирэн Адлер.

[ + – ] Трейлер фильма "Шерлок Холмс: Игра теней"

О планах создания "Шерлока Холмса 3" компания Warner Bros. впервые объявила в 2011 году, вскоре после выхода второго фильма. Но только в 2020 году стало известно, что съемки фильма отложили на неопределенный срок.

А вместо Гая Ричи снимать его будет Декстер Флетчер, режиссер "Богемской рапсодии", "Рокетмена" и исполнитель роли "Мыла" в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Напомним, недавно состоялась премьера боевика Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", также на апрель назначена премьера его военной драмы "Переводчик" с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Интересно, но в "Операции "Фортуна" изначально фигурировали украинские гангстеры, однако с началом вторжения РФ на территорию Украины это стало неуместно, так что всякое упоминание об украинцах из фильма убрали.