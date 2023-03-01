Гай Річі розповів про роботу над третьою частиною "Шерлока Голмса"

Виявилося, що режисер більше не займатиметься цим проєктом, і сценарій пише Роберт Дауні-молодший.

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Британський режисер Гай Річі відомий своїм неповторним стилем і унікальним режисерським підходом. І одним із його найцікавіших проєктів є фільми про Шерлока Голмса. Саме колишній чоловік Мадонни взяв культового персонажа та показав його зовсім не так, як собі уявляли шанувальники. Однак вийшло чудово — обидва фільми Гая Річі про Голмса зібрали в прокаті понад мільярд доларів. Але з'ясувалося, що над третім фільмом працює зовсім інша команда. Про це пише Collider.

Річі відповів, не кажучи ні так, ні ні, про зйомки третього фільму, зазначивши, що тепер не займається зйомками.

"Ну, чесно кажучи, я віддав це Роберту Дауні-молодшому. Роберт хотів узяти на себе відповідальність за це. М'яч на його боці, тому він відповідає за сценарій, він відповідає за все. Я перебуваю осторонь, поки не настав час, щоб я втрутився", — сказав режисер.

Нагадаємо, у двох перших фільмах саме Роберт Дауні-молодший зіграв Шерлока, Джуд Лоу — доктора Ватсона, а Рейчел Мак-Адамс — авантюристку Ірен Адлер.

[ + – ] Трейлер фільму "Шерлок Голмс: Гра тіней"

Про плани створення "Шерлока Голмса 3" компанія Warner Bros. уперше оголосила у 2011 році, невдовзі після виходу другого фільму. Але лише 2020 року стало відомо, що зйомки фільму відклали на невизначений термін.

А замість Гая Річі зніматиме його Декстер Флетчер, режисер "Богемної рапсодії", "Рокетмена" та виконавець ролі "Мила" у фільмі Гая Річі "Карти, гроші, два стволи".

Нагадаємо, нещодавно відбулася прем'єра бойовика Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", також на квітень призначено прем'єру його військової драми "Перекладач" із Джейком Джилленголом у головній ролі.

Цікаво, але в "Операції "Фортуна" спочатку фігурували українські гангстери, проте з початком вторгнення РФ на територію України це стало недоречно, тож будь-яку згадку про українців із фільму прибрали.