Новый рекордсмен. Как выглядит собака с самым длинным языком в мире

Владельцы купили Бисби на благотворительном аукционе, влюбившись в него с первого взгляда.

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Книга рекордов Гиннеса пополнилась новой записью. Собака породы английский сеттер по кличке Бисби из Тусона (штат Аризона, США) внесен в нее как пес с самым длинным языком среди ныне живущих собак, сообщается на сайте КРГ.

Язык трехлетнего животного имеет длину 9,49 см. Чтобы точно определить ее, язык измерили от кончика морда. Собака должна высунуть язык из морды настолько, насколько это возможно, после чего квалифицированный ветеринар измерит расстояние от кончика до того места, где язык впервые виден из морды.

Владельцев Бисби зовут Джей и Эрика Джонсоны. Они купили его щенком на благотворительном аукционе.

По словам Джея, это была любовь с первого взгляда. В тот же день пес поселился в их доме и поначалу ничем не отличался, но это – до поры до времени.

"Он просто выглядел очень непропорциональным. Когда он активничает, его язык высовывается довольно далеко, и моя жена сказала, что он слишком длинный", – рассказал хозяин пса.

Когда Эрика показала фото Бисби отцу и сестре, те сразу обратили внимание на его длинный язык и высказали предположение, что пес может претендовать на рекорд.

Кроме длинного языка, Бисби отличается манерами. Джонсоны говорят, что это самая удивительная собака, которая у них когда-либо была. Он любит охотиться на птиц и пчел, плавать, а также пугать сотрудников службы доставки, лая на них.

Хотя Бисби также любит ежедневные прогулки, иногда он не может ходить так часто, как ему хотелось бы, из-за дисплазии тазобедренного сустава. Длинные прогулки ему с успехом заменяет плавание в бассейне.

До Бисби обладателем самого длинного языка был сенбернар по кличке Моти из Су-Фолса (Дакота, США). Длина этого органа у пса составляла 18,58 см.

Ранее Фокус писал, как выглядит человек с самым длинным языком в мире.