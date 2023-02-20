Обладатель самого длинного языка в мире показал, как рисует им картины (видео)

Мужчина умудряется даже продавать свои работы за пару сотен долларов.

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33-летний Ник Стоберль из Калифорнии, который еще в 2015 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного языка в мире, стал гостем утреннего шоу This Morning и продемонстрировал, что нашел очень неожиданное применение своему языку.

В эфире программы мужчина нарисовал языком ведущих Холли Уиллоуби и Филиппа Шофилда. Предварительно Ник обмотал язык пищевой пленкой, а уже затем макал его в краску и работал над картиной.

На вопрос Фила, как он узнал, что у него длинный язык, Стоберль ответил:

"Если вы родились с ним, вы как бы знаете об этом, поскольку у ребенка, высунувшего язык, он, конечно, был длиннее, чем у других детей. В старших классах я получил прозвище Джин Симмонс" (Джин Симонс – басист легендарной рок-группы 70-х KISS, застраховавший свой язык на миллион долларов, – прим. ред).

По словам чиновника американского правительства, он может использовать свой язык, чтобы печатать электронные письма, рисовать портреты и доставать невероятно труднодоступные места, такие как локоть.

Отделение ортодонтии стоматологической школы Эдинбургского университета обнаружило, что средняя длина языка у взрослых женщин составляет 7,9 см, у мужчин – 8,5 см. У Ника она действительно рекордная – 10,1 см. Мужчина признается, что его путь в Книгу рекордов Гиннеса был сложным.

"Они прислали мне критерии, которым я должен был следовать. Мне нужно было сделать три измерения от верхней части закрытой губы до кончика языка, и среднее из этих трех заносится в медицинское заключение, и все это снимается, есть свидетели и все такое, чтобы редакция Гиннесса могла это оценить".

Говоря о преимуществах своего чрезвычайно длинного языка, Ник признался, что ему не нужно использовать салфетку:

"В ресторанах я стараюсь быть вежливым и использую салфетку, но если я не могу ее найти, я просто как бы облизываю лицо, это очень экологично".

Американец часто показывает трюки языком на вечеринках, чем очень веселит друзей. Мужчина говорит, что у его брата тоже длинный язык, но не настолько, как у него.

Картины, которые Стоберль рисует, он умудряется продавать за пару сотен долларов.

Ранее Фокус писал об американке, которая отрастила 13-метровые ногти и стала мировой рекордсменкой.