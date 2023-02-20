Власник найдовшого язика у світі показав, як малює ним картини (відео)

Чоловік примудряється навіть продавати свої роботи за кілька сотень доларів.

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33-річний Нік Стоберль із Каліфорнії, який ще у 2015 році потрапив до Книги рекордів Гіннеса як володар найдовшого язика у світі, став гостем ранкового шоу This Morning і продемонстрував, що знайшов дуже несподіване застосування свого язика.

В ефірі програми чоловік намалював язиком ведучих Холлі Віллоубі та Філіпа Шофілда. Попередньо Нік обмотав язика харчовою плівкою, а вже потім вмочував його у фарбу і працював над картиною.

На запитання Філа, як він дізнався, що у нього довгий язик, Стоберль відповів:

"Якщо ви народилися з ним, ви наче знаєте про це, оскільки в дитини, яка висунула язик, він, звісно, був довшим, ніж в інших дітей. У старших класах я отримав прізвисько Джин Сіммонс". (Джин Сіммонс — басист легендарного рок-гурту 70-х KISS, який застрахував свій язик на мільйон доларів, — прим. ред).

За словами чиновника американського уряду, він може використовувати свій язик для того, щоб друкувати електронні листи, малювати портрети і діставати неймовірно важкодоступні місця, такі як лікоть.

Відділення ортодонтії стоматологічної школи Единбурзького університету виявило, що середня довжина язика у дорослих жінок становить 7,9 см, у чоловіків – 8,5 см. У Ніка вона дійсно рекордна – 10,1 см. Чоловік зізнається, що його шлях до Книги рекордів Гіннеса був складним.

"Вони надіслали мені критерії, яким я мав слідувати. Мені потрібно було зробити три виміри від верхньої частини закритої губи до кінчика язика, і середнє з цих трьох заноситься в медичний висновок, і все це знімається, є свідки і таке, щоб редакція Гіннеса могла це оцінити".

Говорячи про переваги свого надзвичайно довгого язика, Нік зізнався, що йому не потрібно використовувати серветку:

"У ресторанах я намагаюся бути ввічливим і використовую серветку, але якщо я не можу її знайти, я просто ніби облизую обличчя, це дуже екологічно".

Американець часто показує трюки язиком на вечірках, чим дуже радує друзів. Чоловік каже, що у його брата теж довгий язик, але не настільки, як у нього.

Картини, які Стоберль малює, він примудряється продавати за кілька сотень доларів.Раніше Фокус писав про американку, яка відростила 13-метрові нігті й стала світовою рекордсменкою.