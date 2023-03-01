Новий рекордсмен. Як виглядає собака з найдовшим язиком у світі

Власники купили Бісбі на благодійному аукціоні, закохавшись у нього з першого погляду.

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Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим записом. Собака породи англійський сетер на прізвисько Бісбі з Тусона (штат Арізона, США) внесений до неї як пес з найдовшим язиком серед собак, що сьогодні живуть, повідомляється на сайті КРГ.

Язик трирічної тварини має довжину 9,49 см. Щоб точно визначити її, язик виміряли від кінчика морди. Собака повинен висунути язик з морди настільки, наскільки це можливо, після чого кваліфікований ветеринар вимірює відстань від кінчика до того місця, де язик вперше видно з морди.

Власників Бісбі звуть Джей та Еріка Джонсони. Вони купили його цуценям на благодійному аукціоні.

За словами Джея, це було кохання з першого погляду. Того ж дня пес оселився в їхньому будинку і спочатку нічим не відрізнявся, але це — до певного часу.

"Він просто виглядав дуже непропорційним. Коли він активізує, його язик висувається досить далеко, і моя дружина сказала, що він надто довгий", — розповів господар пса.

Коли Еріка показала фото Бісбі батькові та сестрі, ті одразу звернули увагу на його довгий язик та висловили припущення, що пес може претендувати на рекорд.

Крім довгого язика, Бісбі відрізняється манерами. Джонсони кажуть, що це найдивовижніший собака, який у них колись був. Він любить полювати на птахів та бджіл, плавати, а також лякати співробітників служби доставки, гавкати на них.

Хоча Бісбі також любить щоденні прогулянки, іноді він не може ходити так часто, як йому хотілося б, через дисплазію кульшового суглоба. Довгі прогулянки йому успішно замінюють плавання в басейні.

До Бісбі володарем найдовшого язика був сенбернар на прізвисько Моті із Су-Фолса (Дакота, США). Довжина цього органа у собаки становила 18,58 див.

Раніше Фокус писав, як виглядає людина із найдовшим язиком у світі.